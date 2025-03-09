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В шествии за женскую солидарность в Риге приняли участие около 200 человек

© LETA 9 марта, 2025 07:49

Новости Латвии 0 комментариев

В Международный женский день в шествии женской солидарности, организованном обществом Centrs Marta, приняли участие около 200 человек, как сообщила агентству LETA координатор политики центра Беата Йоните.

Она признала, что участниц было больше, чем в прошлом году, но большую роль сыграло то, что шествие прошло в субботу.

Йоните пояснила, что значимой темой этого мероприятия было не только равноправие полов и права женщин, но и насилие против женщин, а также его предотвращение. Она подчеркнула, что с учетом мировой тенденции к пренебрежению ценностями демократии важно не принимать это как нечто само собой разумеющееся и не останавливаться на достигнутом.

"Надо понимать, что завоеванных прав очень легко лишиться", - сказала Йоните.

Шествие началось в 12:30 от памятника Свободы, где перед этим произносились речи, и продолжилось по Старой Риге до площади Екаба рядом со зданием Сейма.

С речами у памятника Свободы выступили журналист-исследователь Ольга Драгилева, активистка и член правления белорусского женского общества "Мара" Марина Канапелька, а также директор департамента международных организаций и прав человека МИД ЛР Катрина Кактиня-Калниня.

Участницы шествия несли множество плакатов на латышском и английском языках, в том числе "Феминизм - не ругательство", "Бьет - значит, не любит", "Безопасности, а не цветов", "Я не хочу бояться вечером идти домой", "It's a dress not a yes", "Сама не виновата", "Мужчина, помолчи, роди детей!" и другие.

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