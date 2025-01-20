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В России заочно осудили и арестовали директора Нарвского музея за антипутинский плакат

Редакция PRESS 20 января, 2025 14:36

Мир 0 комментариев

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал директора Нарвского музея Марию Сморжевских-Смирнову. Заседание прошло в середине января, пишет postimees.ee.

Против Сморжевских-Смирновой возбуждено уголовное дело по статье о распространении «фейков» о российских военных группой лиц по политическим мотивам (пункты «б» и «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ).
О сути обвинения и о том, кто еще входит в данную «группу лиц», ничего не известно.

Сморжевских-Смирнова находится в базе розыска российского МВД с лета 2024 года. В комментарии для Rus.Postimees она сообщила, что новость об аресте узнала от коллег, ездить в Россию она не собирается, так как с начала войны это стало для Марии невозможным.

Нарвский музей находится в средневековом замке в Нарве. Последние два года 9 мая на его стене вывешивали баннер «Путин - военный преступник» с пятнами крови, который было видно с российской стороны - в Ивангороде через реку. Российские пограничники требовали снять плакат, но власти Эстонии отказались.
Это стали делать после того, как в 2023 году власти Ивангорода установили на набережной Нарвы обращенную в сторону Эстонии сцену с экраном. На нем транслировали концерт в честь Дня Победы с выступлением Шамана и другими российскими пропагандистскими песнями.

Путин - военный преступник

Первый раз большой баннер с портретом российского президента и надписью: Putin War Criminal (Путин - военный преступник) появился на стене Нарвского замка утром 9 мая 2023 года. Это была спланированная совместная акция Нарвского музея и объединения Propastop. «Послание напоминает о том, что сегодняшняя война, развязанная Россией в Украине - военное преступление», - поясняла директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова.

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