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В России объявили «нежелательной» ассоциацию игроков в «Что? Где? Когда?»

© Deutsche Welle 5 ноября, 2024 20:51

Мир 0 комментариев

Зарегистрированная в Лихтенштейне Международная ассоциация интеллектуальных игр поддерживает "иноагентов" и распространяет информацию, "дискредитирующую российские власти", сообщает Deutsche Welle, цитируя Генпрокуратуру РФ.

Генеральная прокуратура РФ объявила "нежелательной организацией" Международную ассоциацию интеллектуальных игр (Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele, IAIS), зарегистрированную в Лихтеншейне. IAIS "распространяющего в Сети информацию, направленную на дискредитацию руководства России", - заявило российское ведомство во вторник, 5 ноября, в Telegram. Кроме того, в Генпрокуратуре утверждают, что Международная ассоциация интеллектуальных игр "активно поддерживает" людей, признанных в РФ "иностранными агентами".

В РФ обвинили IAIS в участии в антироссийских кампаниях

В ведомстве также заявили, что объединяющая более 200 участников спортивных версий популярных интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?" (ЧГК), "Брейн-ринг" и "Своя игра" в Европе, Азии и Северной Америке задействована в зарубежных антироссийских кампаниях, якобы "направленных на продвижение протестных и деструктивных идей в России".

Кроме того, в заявлении о признании IAIS "нежелательной организацией" указывается на запрет командам из РФ и Беларуси выступать под флагами своих стран на международных турнирах.

Международная ассоциация интеллектуальных игр основана в 2021 году участниками телевикторины "Что? Где? Когда?", недовольными политикой руководства российской Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?" во главе с Андреем Козловым. Среди прочего игроки критиковали связи ЧГК с Первым каналом.

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