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В Рижском замке открывается Национальный музей

© LETA 24 октября, 2024 11:11

История и культура 0 комментариев

Сегодня состоится торжественное открытие Национального музея истории Латвии (НМИЛ) в восстановленной части Рижского замка, и уже в субботу, 26 октября, со стороны Даугавас гате  широкой публике откроются ворота музея с осенней программой "Новые встречи в Рижском замке".

Первые два дня обещают быть особенно богатыми на различные мероприятия.

Конечно, для работников музея это тоже праздник. В Рижском замке экспозиции НМИЛ не было с пожара 2013 года, после которого помещения пришлось освободить и музей долгое время находился во временных помещениях на ул. Бривибас, 32. Теперь музею возвращена треть причитающейся ему части замка - 4400 квадратных метров из 12 тысяч.

В распоряжении НМИЛ сейчас сводчатые подвалы, бывшая столовая магистра ордена, которая теперь будет служить для конференций, часовня замка, Свинцовая башня высотой в пять этажей, галерея, чердак, где планируется проводить мероприятия для детей, а также другие помещения поменьше.

На первом этаже находится зона обслуживания посетителей музея - вестибюль с билетной кассой и сувенирный магазин.

"Нам очень приятно, что мы вернулись в эти красивые помещения, но, с другой стороны, осознаем, что проект реновации выполнен лишь частично, поэтому посетителям многое недоступно", - признал вчера, выступая перед журналистами, директор НМИЛ Арнис Радиньш. Самой острой проблемой является отсутствие выставочного зала, а также помещений, в которых предполагалось развернуть в полном объеме экспозицию истории Латвии, - ее пока придется заменить концентрированным отчетом в нескольких залах на четвертом этаже с прекрасным видом на Даугаву.

В обозримом будущем зрителям будут представлены еще три экспозиции: "Ливонские дворцы" на площади 530 квадратных метров в подвальном этаже начала XVI века; "Сакральное искусство" - в восстановленной часовне замка с сводчатым потолком высотой семь метров, а также небольшая экспозиция "История Рижского замка" о самом Рижском замке с XVI по XXI век.

(Latvijas Avīze)

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