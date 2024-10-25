В Рижском аэропорту построят новую вышку управления воздушным сообщением за 51 млн евро

Согласно договору, подрядчик должен начать работы по реконструкции здания LGS и строительству новой башни в следующем году, а завершить строительство планируется к 31 декабря 2026 года.

26,263 млн евро из стоимости проекта модернизации и адаптации инфраструктуры для двойного гражданского и военного назначения софинансирует Европейский инструмент соединения инфраструктуры. LGS также получит кредит в размере 25 миллионов евро от Северного инвестиционного банка.

LGS отмечает, что существующая 27-метровая вышка управления воздушным сообщением была построена в 1973 году и имеет инженерные и дизайнерские решения 1970-х годов. Вышке становится все труднее удовлетворять потребности развивающегося аэропорта и внедрять современные инновационные технологии. Существующая вышка будет сохранена в качестве запасной на территории аэропорта "Рига".

Высота новой вышки управления воздушным сообщением составит 49,9 метра, площадь здания - 5 958 квадратных метров, а общая площадь внутренних помещений - 12 185,8 квадратных метров. Башня будет иметь один подземный и девять надземных этажей.

ООО "Aimasa" зарегистрировано в 2004 году, его основной капитал составляет восемь миллионов евро. Компания принадлежит Сандрису Апситсу (50%), Айнару Цакарсу (40%) и Янису Дрейманису (10%).