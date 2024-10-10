В Рижской думе решились на снос еще одного памятника: Барклая де Толли снимут с постамента

Памятник Де Толли на Эспланаде был впервые открыт в 1913 году. В 1915 году статую Барклая де Толли разобрали, но постамент остался. В 2002 году по инициативе бизнесмена Евгения Гомберга была установлена ​​отреставрированная копия статуи.

Управление национального культурного наследия не возражает против переноса постамента памятника. В ведомстве заявляют, что постамент памятника не является памятником культуры, охраняемым государством, но имеет культурно-историческую ценность, в связи с чем его разрушение недопустимо.

Как поясняет руководитель Управление национального культурного наследия Юрис Дамбис, принимая во внимание мнение общественности и самоуправления о необходимости перемещения памятника, управление не возражает против этого, если будет обеспечено сохранение основания упомянутого памятника.

В то же время, статую после демонтажа планируется вернуть Гомбергу. Окончательное решение о демонтаже памятника должна будет принять Рижская дума.