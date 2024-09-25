В Риге выступит украинский рэпер «Вышел Покурить»

Юра «‎Вышел Покурить» Авангард – украинский хип-хоп исполнитель и битмейкер из Одессы. Исполнитель в раннем возрасте увлекся фристайлом, который выкладывал в Instagram. Вскоре увлечение хип-хоп импровизацией стало для исполнителя источником дохода, а ник «Вышел покурить» стал его сценическим псевдонимом. При содействии команды «Dead Dynasty» в мае 2017 года вышел мини-альбом «Мода».

Творческое объединение «Dead Dynasty» помогало рэперу в написании битов и аккордов для песен. В августе 2019 года Юра выпустил два новых альбома: «Север» и «Память». Песня «Тема» собрала более 4 миллионов просмотров на YouTube.

На концерте в Риге Авангард исполнит свои лучшие работы, а также презентует новые песни. Концерт пройдет в рамках тура музыканта по Европе. Билеты на мероприятие доступны в кассе Ticketshop.lv.