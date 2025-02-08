В Риге устанавливают камеры красного света; дума хочет заработать за счет штрафов?

В общей сложности Рижская дума "взяла на карандаш" 26 мест, где могут быть установлены такие устройства видеонаблюдения. Проект по их установке курирует Рижская муниципальная полиция. Госполиция не планирует размещать подобные камеры.

В Риге камеры уже установлены в трех местах - на перекрестках улиц Бривибас и Кришьяня Барона, Бривибас и Цесу, Аугуста Деглава и Илукстес, но они еще не приведены в действие.

Сейчас идет техническая работа по подключению камер к компьютерным системам. Кроме того, рядом с камерами нужно установить предупреждающие знаки. По мнению полиции, этот процесс может занять примерно месяц, так что реально камеры, вероятно, начнут работать в марте. Данные с камер будут обрабатывать не люди, а компьютерные программы. Штрафовать, как сказано выше, будут не только за проезд на красный свет, но превышение скорости эти камеры фиксировать не будут.

"Там не стандартный вариант, чтобы фиксировать только один вид нарушений - камера может фиксировать все нарушения в зависимости от того, как обучена система, она может фиксировать действия, а человеку придет извещение об оплате, постановление о штрафе за нарушение", - поясняет замначальника Рижской муниципальной полиции Андрей Аронов.

Скептически относится к установке камер журналист Паул Тимротс. Он приводит пример камер наблюдения в Саркандаугаве, которые фиксируют нарушения, когда водители поворачивают там, где это не разрешено. Рижане жалуются на крупные штрафы, на уходящей неделе этот вопрос рассматривала даже юридическая комиссия Сейма.

"У меня есть опасения, что будет, как происходило до сих пор. Это граната в руках обезьяны, если мы посмотрим, как размещены камеры на улице Твайка, где люди постоянно "наступают на грабли", а Рижская дума заполучила миллионы, ничего не делая, чтобы люди там не совершали ошибок. Дадут им следующие камеры, где мы увидим размещенные - наверняка там, где им будет поступать больше денег. Деньги идут изрядные", - считает Тимротс.

Самоуправление считается с тем, что обязательно будут недовольные водители.

"Этим водителям, которые так считают, я могу сказать - ездите без нарушений, так вы надуете нас, а мы не сможем вас "доить"! Что касается нормальных водителей, эта камера скорее имеет профилактическое значение - надеюсь, что хотя бы часть сознательных водителей там не будет нарушать", - заявляет Аронов.

Следует напомнить, что в рамках пилотного проекта камера красного света была установлена в 2020 году в Риге на перекрестке улицы Крустабазницас и Бривибас гатве. За год она зафиксировала 9000 нарушений.