В Риге снесут старинный мост на Алтонавас. Хотя он памятник

Кирсис пояснил, что конструкция путепровода очень специфична, поэтому отремонтировать ее невозможно. Была идея создать временный мост, но это невозможно, так как под путепроводом проходит железная дорога, и мост должен быть арочным, а временные мосты не такие.

Кроме того, мост имеет статус культурно-исторического памятника, а это значит, что его демонтаж должен быть согласован с Национальным управлением культурного наследия, которое определит, следует ли сохранять какие-либо элементы моста.

Чтобы максимально снизить неудобства для участников дорожного движения, вызванные закрытием и сносом моста до тех пор, пока не будет построен новый, Рижская дума провела переговоры с Латвийскими железными дорогами об открытии новых переездов, например, возле Детской больницы. А также оценили перенос транспортного потока, например, через Виенибас гатве или новый перекресток с улицей Карлиса Улманиса возле торгового центра Spice. Однако открытие новых переходов может занять от 6 до 9 месяцев, подсчитал Кирсис.