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В Риге снесут старинный мост на Алтонавас. Хотя он памятник

© Lsm.lv 29 ноября, 2024 16:49

Новости Латвии 0 комментариев

Мост в Риге на улице Алтонавас будет закрыт в ночь на субботу, 7 декабря. При этом он останется открытым для пешеходов и велосипедистов, сообщил мэр Риги Вилнис Кирсис в интервью программе Латвийского радио Krustpunktā, сообщает LSM+.

Кирсис пояснил, что конструкция путепровода очень специфична, поэтому отремонтировать ее невозможно. Была идея создать временный мост, но это невозможно, так как под путепроводом проходит железная дорога, и мост должен быть арочным, а временные мосты не такие. 

Кроме того, мост имеет статус культурно-исторического памятника, а это значит, что его демонтаж должен быть согласован с Национальным управлением культурного наследия, которое определит, следует ли сохранять какие-либо элементы моста.

Чтобы максимально снизить неудобства для участников дорожного движения, вызванные закрытием и сносом моста до тех пор, пока не будет построен новый, Рижская дума провела переговоры с Латвийскими железными дорогами об открытии новых переездов, например, возле Детской больницы. А также оценили перенос транспортного потока, например, через Виенибас гатве или новый перекресток с улицей Карлиса Улманиса возле торгового центра Spice. Однако открытие новых переходов может занять от 6 до 9 месяцев, подсчитал Кирсис.

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