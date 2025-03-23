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В Риге мог бы появиться новый трамвайный маршрут, для него все давно готово, но…

© Lsm.lv 23 марта, 2025 15:31

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LETA

Движение низкопольных трамваев в столичный микрорайон Ильгюциемс, возможно, начнется с мая. Это Латвийское радио выяснило на предприятии Rīgas satiksme, где разрабатывают новые предложения. Первые инициативы, поданные самоуправлению почти год назад и касавшиеся соединения Ильгюциемса и Кенгарагса трамвайным маршрутом, ответственная думская комиссия до сих пор не рассмотрела, хотя инфраструктура готова еще с прошлого лета. Почему самоуправление тянет резину и найдутся ли в столичном бюджете деньги на новый маршрут, разбиралось Латвийское радио.

Непонятно, кто за что отвечает - так можно охарактеризовать ситуацию в Рижской думе, где никак не могут рассмотреть предложения по более эффективному использованию современных трамваев, поданные Rīgas satiksme в мае прошлого года.

Чтобы открыть новый маршрут Ильгюциемс - Кенгарагс и внести другие изменения в маршрутную сеть, нужно дополнительно 1,6 млн евро в год из муниципального бюджета. Так подсчитали в прошлом году в Rīgas satiksme, где признают, что денег на эти расходы в нынешнем году самоуправление предприятию не выделило. Поэтому на предприятии разработали новые предложения, которые предполагается подать в думу в начале апреля.

"Это небольшие изменения. Будем говорить обязательно после того, как их утвердят. Тогда обязательно дадим более подробную информацию, однако это решение не предусматривает трамвая из Ильгюциемса в Кенгарагс, но в любом случае низкопольный трамвай из Ильгюциемса оно предусматривает", - объясняет Байба Барташевича-Фелдмане, представитель Rīgas satiksme.

На вопрос, предусматривает ли этот план меньшие затраты, она ответила утвердительно, добавив, что его можно осуществить за счет внутренних ресурсов.

Тем не менее на вопросы, была ли какая-то реакция со стороны комиссии думы по лицензированию пассажирских перевозок по поводу задуманного маршрута Ильгюциемс - Кенгарагс, Барташевича-Фелдмане ответила, что сейчас у нее нет такой информации. Такой же ответ последовал и на вопрос - молчала ли Рижская дума все время до этого.

В декабре глава комиссии по лицензированию коммерческих пассажирских перевозок Мирослав Кодис признался Латвийскому радио, что для открытия нового маршрута не хватает денег. Вопрос планировалось рассмотреть после того, как будет принят столичный бюджет, то есть после января. Почему возглавляемая Кодисом комиссия до сих пор этого не сделала? Ответственность за это Кодис перекладывает на департамент внешнего пространства и мобильности. В самоуправлении поясняют: первый план в комиссию не продвигали потому, что Rīgas satiksme готовит новый.

"Когда департамент получит второй план, который на данный момент еще разрабатывается в Rīgas satiksme, тогда мы сможем дать четкий ответ, каким будет его дальнейшее продвижение", - заявляет представитель департамента Лелде Рудзика.

Так что же, первый план еще не положили под сукно?

"После того, как на заседании комиссии будет рассмотрен и первый маршрут, и предложенная альтернатива, станет понятно, какими будут дальнейшие действия", - отвечает Рудзика.

Директор финансового департамента Рижской думы Улдис Ракстиньш обещает найти компромисс. Это наводит на мысль, что низкопольные трамваи все же смогут курсировать из Ильгюциемса в Кенгарагс и обратно.

Тем временем представитель объединения "Город для людей" Гунита Питеране критикует самоуправление и "Новое единство", которое отвечает в столице за транспорт и развитие города.

"На наш взгляд, очень печально, что Rīgas satiksme приходится разрабатывать все новые и новые предложения, так как уже существующие не принимаются. Нынешнее руководство Рижской думы повсюду в СМИ и в обществе рассказывает, насколько якобы для него важен общественный транспорт и что это приоритет, что это, так сказать, король, но в реальности мы видим, что есть проекты, которые готовы уже год, они не принимаются, им не выделяют финансирование или их не продвигают еще по каким-то причинам. Это очень, очень грустно", - считает она.

Возможно, что низкопольный трамвай в Ильгюциемс пустят в мае этого года, сообщает Латвийское радио.

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