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В Риге хотят создать «бездизельные» зоны; что, где и зачем?

© LETA 25 января, 2025 16:52

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Для улучшения качества воздуха в Риге изыскиваются возможности создать зоны с пониженным уровнем выбросов, о чем в интервью агентству LETA заявил председатель комитета Рижской думы по жилищам и окружающей среде Виестурс Зепс ("Развитию Латвии").

Основные источники загрязнений в городе - отопление и автомобили. Чтобы уменьшить влияние отопления на качество воздуха, были разработаны новые правила, касающиеся источников тепла.

Если в Риге долго не было дождя, скапливается пыль, попадающая в дыхательные пути. В такой ситуации контрмеры на микроуровне - поливание улиц, влажная уборка, посадка деревьев и кустов.

Другие меры - вынос движения грузового транспорта за пределы центра и электрификация общественного транспорта. Конечно, можно спорить, какое влияние на окружающую среду оказывает полный жизненный цикл электротранспорта, но нет сомнений, что качество воздуха такой транспорт улучшает, подчеркнул Зепс.

Следующий шаг является чувствительным с политической точки зрения, и Зепс считает, что в течение нынешнего созыва думы он предпринят не будет. Это создание зон с пониженным уровнем выбросов, то есть ограничение движения дизельного транспорта на определенных территориях в городе.

"Есть несколько моделей транспортного потока, и тут важно не впасть из одной крайности в другую. Например, ошибкой было бы закрыть для транспорта некоторые улицы, в результате чего автомашины направляются на другие улицы и там образуются заторы. Тогда общее влияние на качество окружающей среды будет еще больше, чем тогда, если ничего не будет сделано", - пояснил глава комитета.

Департамент развития Рижской думы заключил договор с консалтинговой компанией, разрабатывающей план и моделирование. В мае-июне должны быть представлены достигнутые результаты.

На вопрос, где могут быть созданы такие "бездизельные" зоны, Зепс заявил, что это точно может быть Старая Рига и определенные участки исторического центра.

"Но пока об этом говорить слишком рано, представление об этом сформируется после проведения моделирования", - пояснил он, добавив, что фактические решения должен будет претворять в жизнь следующий созыв.

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