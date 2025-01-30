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В пятый раз подряд: ЕЦБ снижает процентные ставки, от которых зависят наши кредиты

© LETA 30 января, 2025 16:20

Бизнес 0 комментариев

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг принял решение о понижении процентных ставок на 0,25 процентного пункта. С сентября прошлого года это уже пятое понижение процентных ставок подряд. 

На заседании совета ЕЦБ во Франкфурте было решено, что ставка по депозитным операциям овернайт будет снижена до 2,75%. Ставка по депозитным операциям это процентная ставка, с помощью которой Совет ЕЦБ определяет направление своей денежно-кредитной политики.

Ставка основных операций рефинансирования понижена до 2,9%, ставка по кредитным операциям овернайт - до 3,15%, говорится в сообщении ЕЦБ.

Новые ставки вступят в силу 5 февраля.

В опубликованном после заседания заявлении говорится, что решение совета о снижении процентной ставки по депозитным операциям основано на обновленной оценке перспектив инфляции, динамики базовой инфляции и силы передачи денежно-кредитной политики.

Совет отмечает, что процесс дезинфляции в целом идет в соответствии с ожиданиями. Динамика инфляции по-прежнему соответствует прогнозам экспертов, и ожидается, что в течение этого года инфляция вернется к установленному советом среднесрочному показателю в 2%. Большинство показателей базовой инфляции свидетельствуют о том, что инфляция устойчиво приближается к целевому уровню. Внутренняя инфляция остается высокой, главным образом, из-за того, что в отдельных секторах заработная плата и цены продолжают с заметной задержкой приспосабливаться к предыдущему всплеску инфляции. Однако, как и ожидалось, рост цен замедляется, а доходы частично компенсируют влияние инфляции.

Недавнее снижение процентных ставок, осуществленное советом, постепенно снижает стоимость новых займов для компаний и домохозяйств. В то же время условия финансирования остаются жесткими, поскольку денежно-кредитная политика по-прежнему сдерживающая, а эффект от предыдущих повышений процентных ставок продолжает передаваться на остатки кредитов. Часть кредитов, по которым приближается срок погашения, рефинансируется по более высоким ставкам. Экономика по-прежнему сталкивается со сдерживающими факторами, но рост реальных доходов и постепенное ослабление влияния ограничительной денежно-кредитной политики со временем должны начать способствовать увеличению спроса, говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что совет обязался обеспечить устойчивую стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе. Соответствующая денежно-кредитная политика будет определяться на основе данных, при этом решения будут приниматься на каждом заседании отдельно. В частности, решения совета по процентным ставкам будут зависеть от оценки перспектив инфляции, а также приниматься с учетом поступающих экономических и финансовых данных, динамики базовой инфляции и силы передачи денежно-кредитной политики.

Совет добавляет, что заранее не обязуется направлять процентные ставки в определенную сторону.

Как сообщалось, на предыдущих заседаниях в сентябре, октябре и декабре ЕЦБ также снизил все три процентные ставки. В июле ставки были оставлены без изменений, а до этого, на июньском заседании, все три ставки были снижены на 0,25 процентного пункта.

В целях борьбы с высокой инфляцией Совет ЕЦБ с июля 2022 года по сентябрь 2023 года на десяти заседаниях подряд постепенно повышал процентные ставки до рекордно высокого уровня, после чего оставлял их без изменений.

По данным "Eurostat", годовая инфляция в еврозоне в декабре увеличилась до 2,4% по сравнению с 2,2% в ноябре.

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