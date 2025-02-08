В Прейльском крае хотят установить самые большие ветрогенераторы в Балтии; жители против ветропарка

Глава Прейльского городского совета по консультированию населения Алдис Адамович признает, что ветропарки нужны, но строить их нужно подальше от населенных пунктов.

"Жить на расстоянии километра-полутора, когда одиннадцать 260-метровых турбин шпарят день и ночь, - можем себе представить, что это такое!" - заявляет Адамович.

Местная жительница Инесе, которая уже несколько лет ведет деятельность в сфере туризма, не согласна с публикацией на сайте проекта Latvenergo "Ветропарки", в которой говорится, что при выборе места для установки турбин учитывается, как ветропарк впишется в ландшафт, чтобы "не создавать чрезмерного визуального насыщения".

"Этот тихий пейзаж и природная ценность, что у нас есть - парк Прейльского имения, озеро Каучера. На окружающей территории буквально будет поставлен крест, потому что туристы, которые к нам едут, хотят тишины, покоя и нетронутой среды", - утверждает Инесе.

Один из многих противников строительства ветропарка под Прейли - Мартиньш, специалист по установке таких парков в Европе, который занимается этим уже десять лет. Его мнение таково: "Было бы глупо верить, что электроэнергия подешевеет, так как нигде в Европе она не подешевела после постройки ветропарков".

Кроме того, местные жители отметили, что публичного обсуждения проекта не было. Как только стало известно о строительстве ветропарка, был начат сбор подписей.

Председатель Прейльской краевой думы Арийс Вуцанс (Латвийское объединение регионов) пояснил, что в июне прошлого года Latvenergo обратилось к самоуправлению с письмом, где говорилось, что начата оценка окружающей среды и оценены потенциальные локации ветропарков в Латвии, в том числе и в Риебиньской волости.

"Самоуправление ознакомилось с этим документом, началось общение сотрудников нашего отдела развития с Latvenergo, а на дальнейшем этапе Latvenergo в качестве разработчика продолжило изучать, каким будет окончательный объем этого ветропарка", - рассказал Вуцанс.

Latvenergo планирует установить 11 ветрогенераторов общей мощностью 50 МВт. Председатель краевой думы признал: если население не поддержит проект, дальше все будет зависеть от того, какой у проекта будет статус.

"У меня есть информация, что Latvenergo после получения заключения от Государственной службы окружающей среды может претендовать на статус национального стратегического объекта - это фактически означает, что ни у населения, ни у самоуправления не будет возможность каким-то образом решить не одобрить эту идею", - заявил Вуцанс.

Руководитель по развитию ветропарков Latvenergo Эдгар Гроза считает, что было бы логично присвоить строительству статус объекта национальных интересов, но окончательное решение примет Кабмин. Но нельзя сказать, что проект невыгоден для местных жителей. Самоуправление ежегодно получало бы от Latvenergo около 140 тысяч евро. Из этой суммы компенсацию в размере от 1 до 3 минимальных месячных зарплат в год получали бы владельцы земельных участков, живущие в радиусе 2 км от ветрогенераторов.

"Если бы был парк на 100 МВт, самоуправление гарантированно получало бы в год 250 тысяч евро. За 30 лет, а примерно столько составляет жизненный цикл этого ветропарка, это будет 7,5 миллиона евро. Я не знаю другого производителя или другого вида бизнеса, который приносил бы самоуправлению такие доходы в бюджет", - подчеркнул Гроза.

Latvenergo также напоминает: благодаря созданию ветропарков Латвии будет легче освободиться от импортного электричества и стать более самодостаточной в сфере энергетики.

А как насчет влияния на здоровье и природу? Директор Института безопасности труда и здоровья окружающей среды Рижского университета им. Страдиня Иварс Ванадзиньш утверждает, что опасения о вреде ветрогенераторов для здоровья преувеличены. Часто самый сильный страх возникает из-за чего-то неизвестного. Ванадзиньш подчеркнул: если человек не находится непосредственно под генератором, звук и магнитное поле никак не влияют.

"Впрочем, есть один момент, который потенциально является проблемой. Это так называемое мерцание. Когда солнце за генератором, падает тень, и вот она все время мерцает. Это раздражает, наподобие рекламы за окном, которая то включится, то выключится", - добавил он.

Впрочем, в Latvenergo обещают покрыть лопасти турбин специальным веществом, снижающим этот мерцательный эффект.

Директор департамента охраны природы Управления охраны природы Гита Строде обратила внимание на то, что при строительстве ветропарков в лесных угодьях меняется вид землепользования.

"Выполняется застройка, и тогда непосредственным образом уничтожается среда обитания вида. Виды, связанные с лесами, гнездящиеся там птицы, например... Таким образом эти биотопы уничтожаются", - заметила Строде.

Жители Прейльского края собрали 1221 подпись и обратились к президенту Латвии, в Минздрав и другие организации. Тем временем в Latvenergo ожидают результатов оценки окружающей среды, чтобы решить, как действовать дальше. Именно эта оценка может повлиять на судьбу ветропарка.

Одна из последних инициатив на платформе ManaBalss.lv - "За Латвию без ветропарков".

Два года назад крупнейшие предприятия страны - Latvenergo и Latvijas Valsts meži - заявили о разработке совместного проекта ветропарков. Была создана компания Latvijas vēja parki. Первые примерно из 10 парков могут начать работу в 2028 году. Общее число турбин может достигнуть 120, их число в разных ветропарках будет отличаться. Сами турбины будут такими, каких в Латвии еще не было - их длина достигнет почти 300 м.