В начале беседы Кирштейнс прокомментировал высказывание политолога Филиппа Раевскиса о том, что терпение латвийского народа исходит из опыта советских времен.

"Г-н Раевскис, вероятно, на самом деле не признает теорию генов, потому что я не могу согласиться с утверждением про советский опыт", - говорит Кирштейн, отмечая, что в таком случае в Грузии не было бы двух или даже трех гражданских войн.

Вместо этого Кирштейнс объясняет латвийское терпение менталитетом. «Это вопрос темперамента. Например, сравните французов, которые бегают по улицам в жилетках и жгут покрышки из-за каждой мелочи. Так было у них с XVIII века. А вы видели, чтобы финны бегали и что-то жгли или били окна?» - спрашивает парламентарий.

Кроме того, Кирштейнс напоминает, что подобное случалось и в Латвии: "У нас такое было - в Старой Риге сжигали макеты олигархов и разбивали окна булыжниками".

Он также отметил, что у латышей в генах есть ливы, в том числе у значительной части финны, поскольку, как указывает Кирштейнс, финны и земгалы обменялись генами друг с другом.

"Поэтому я считаю, что у нас другой менталитет", - сказал депутат.

"Приближаясь к выборам через 2 года и глядя на то, что будет, скажем, с рейтингами некоторых партий, которые, казалось, будут править вечно... и может оказаться так, как это было в 13-м Сейме, когда некая партия накануне вечером имела 4,9%, а утром она была рада, что набрала 5,1% или около того. Она просто исчезает в истории", - говорит политик о том, чем чревато терпение латвийцев.

«Давайте скажем откровенно. Сейчас паника. В правящей коалиции огромная паника и напряжение по поводу того, кого выгнать, кого винить", - выразил свое видение Кирштейнс в продолжении разговора.

Он считает, что сейчас найдут одного человека, который «один строил Rail Baltica с 2009 года», о чем не знали ни тогдашний премьер-министр Валдис Домбровскис, ни «Единство» в целом, и тогда этого человека тоже выкинут из правительства как единственного виноватого.

Депутат поясняет, что напряжение особенно ощущается, но оно только внутреннее. "Ну, не будут ничего жечь, не пойдут на улицы, не будут проводить демонстрации, а избиратели пойдут и проголосуют", - сказал депутат.

Он поясняет, что лидеры партий очень внимательно следят за рейтингами, чтобы понять, какие депутаты портят общий имидж партии. Если в рейтингах замечен некий человек, который потенциально угрожает партии получить хороший результат на выборах, то ищут решение, как избавиться от него.

"И тогда надо сделать так, чтобы либо он сам ушел, либо не потащил за собой все правительство", - поясняет Кирштейн.