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В Польше — серьёзный кризис: под угрозой весь внутренний рынок ЕС (2)

Редакция PRESS 7 мая, 2025 09:00

Мир 2 комментариев

Польша, ставшая ведущим производителем куриного мяса в Европе, переживает тяжёлый кризис — вспышка высокопатогенного птичьего гриппа угрожает разрушить промышленное птицеводство. Только в этом году в стране уничтожено более 11,5 миллионов птиц для сдерживания вируса, а Еврокомиссия предупреждает: ситуация может дестабилизировать весь внутренний рынок ЕС, пишет Politico.

Польские фермы, где выращиваются быстрорастущие бройлеры для экспорта в Германию, Великобританию и Саудовскую Аравию, стали символом производственной эффективности. Однако такая концентрация производства влечёт огромные риски: около половины всей продукции производится лишь в двух регионах, создавая идеальные условия для распространения вируса.

Эксперты предупреждают: при такой плотности вспышки болезни становятся лишь вопросом времени.

Хотя ЕС требует ужесточения биобезопасности, польское правительство в основном следует плану, разработанному самой отраслью, который позволяет продолжать экспорт. Учёные же настаивают, что корень проблемы — в самой индустриальной модели, которую защищает отрасль, перекладывая вину на диких птиц, а не на плотность производства.

Мировая обеспокоенность усиливается: вирус H5N1 всё чаще поражает млекопитающих и рассматривается как потенциальная угроза для здоровья человека. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) предупреждает, что ситуация может перерасти в глобальный кризис.

Министр сельского хозяйства Польши признал: нынешняя система стала уязвимой, и без структурных изменений будущее остаётся под вопросом. Однако переход к более устойчивой модели будет трудным и дорогостоящим.

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