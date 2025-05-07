Польские фермы, где выращиваются быстрорастущие бройлеры для экспорта в Германию, Великобританию и Саудовскую Аравию, стали символом производственной эффективности. Однако такая концентрация производства влечёт огромные риски: около половины всей продукции производится лишь в двух регионах, создавая идеальные условия для распространения вируса.



Эксперты предупреждают: при такой плотности вспышки болезни становятся лишь вопросом времени.



Хотя ЕС требует ужесточения биобезопасности, польское правительство в основном следует плану, разработанному самой отраслью, который позволяет продолжать экспорт. Учёные же настаивают, что корень проблемы — в самой индустриальной модели, которую защищает отрасль, перекладывая вину на диких птиц, а не на плотность производства.

Мировая обеспокоенность усиливается: вирус H5N1 всё чаще поражает млекопитающих и рассматривается как потенциальная угроза для здоровья человека. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) предупреждает, что ситуация может перерасти в глобальный кризис.



Министр сельского хозяйства Польши признал: нынешняя система стала уязвимой, и без структурных изменений будущее остаётся под вопросом. Однако переход к более устойчивой модели будет трудным и дорогостоящим.