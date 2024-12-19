В поисках убежища: на латышскую культуру движется волна беженцев с Востока?

Неоспоримый факт, за минувшее десятилетие наше отношение к иностранцам в Латвии существенно изменилось. Если раньше смуглый бородатый мужчина в тюрбане или темнокожий парень с белоснежной улыбкой вызывали у жителей Латвии сдержанное любопытство, иногда и нескромные взгляды, то сейчас иностранные лица уже никого не удивляют.

И хотя свободное европейское общество не приемлет никаких форм дискриминации - по расовому, религиозному, гендерному или другому признаку - в обществе нет-нет, да и звучат опасения, что "чужаки" со своими нравами и обычаями могут угрожать латышской культуре. Особенно на фоне сообщений Пограничной службы, что к латвийской границе со стороны Белоруссии ежедневно подступают десятки мигрантов.

Например, известный журналист и публицист Элита Вейдемане на страницах издания «Неаткарига» намедни заявила, что как только доля этих мигрантов достигнет определенного предела, они потребуют построить мечети и ввести свои законы, а латыши будут вынуждены потесниться, переселиться в коммунальные квартиры, чтобы освободить место для мигрантов. Особые опасения вызывает возросший поток беженцев из третьих стран, которые прибывают в Латвию в поисках убежища.

По данным Управления по делам гражданства и миграции (УГДМ) количество таких соискателей действительно возросло. Если в 2022 году с заявлением на получение статуса беженца обратилось 546 человек, то в 2023 году уже 1624. В основном это граждане Сирии, Афганистана, Индии, Ирана и Ирака.

В постоянном ожидании

Чтобы стать беженцем и в итоге получить постоянный вид на жительство в Латвии нужно официально подать запрос на получения убежища. До окончательного решения - предоставить статус беженца, или отказать в нем - иностранцам позволяется жить в центрах для соискателей убежища. В Латвии таких два: один в 17 км от Риги в поселке Муцениеки для 400 человек, второй в поселке Лиепни возле Алуксне, там может размеситься еще 250 человек.

- Люди приходят и уходят, постоянно тут не живут. Все ждут решения, разрешат жить тут (в Латвии - прим. ред.) или отправят назад, - рассказывает Али (имя изменено), вынужденный обитатель миграционного центра в Муцениеки. Он приехал из Афганистана, дом разрушен войной, у власти талибы и ничего хорошего на родине его не ждет. Решения по своему заявлению он ждет в центре уже несколько месяцев, и относится к этому с мрачным фатализмом, - На все воля Аллаха.

В это время чиновники УДГМ и пограничники проводят с соискателями убежища беседы, уточняют их личность, каждую ситуацию оценивают индивидуально. По закону статус беженца предоставляется, если у человека есть обоснованные опасения подвергнуться преследованиям в родной стране из-за национальности, религии, социальной принадлежности или политических убеждений. Также есть альтернативный статус, который также позволяет остаться в Латвии. Он выдается, если есть основания полагать, что мигранту на родине грозит смертная казнь, пытки и бесчеловечное обращение, или же из-за международных или внутренних вооруженных конфликтов он не может вернуться домой.

Все эти проверки - дело не быстрое. В отдельных случаях мигранты могут прожить в центре для соискателей убежища до полутора лет. На вопрос нет ли соблазна отправиться искать лучшей доли в другой стране Европы, Али отвечает встречным вопросом:

- А куда я поеду без документов? Их забрали офицеры на границе, - На время всех бюрократических процедур иностранцы обязаны сдать свои паспорта и удостоверяющие личность документы в Пограничную службу. Взамен выдается удостоверение лица ищущего убежище. Оно позволяет находиться в Латвии, но не выезжать за границу. Попытка самовольно уехать из страны приравнивается к желанию отказаться от убежища, и процедура будет прервана с последующим выдворением на родину.

В Муцениеки все спокойно

Вот и приходится соискателям убежища дожидаться своей участи в стенах миграционного центра. Впрочем, если мигрант не задержан для дополнительного выяснения личности или при нелегальном пересечении границы (таких содержат в отдельных центрах Пограничной службы), то свободу перемещения сильно не ограничивают. Хотя ходить туда-сюда через проходную и не позволяется - о своем желании покинуть центр нужно сообщить за 24 часа до того. Если есть желание и позволяют возможности, можно даже снимать собственное жилье и вообще в центре для мигрантов не появляться - только сообщить о своем месте жительства.

В самом поселке Муцениеки за пределами Центра толпы мигрантов тоже не наблюдается. Шанс встретить иностранное лицо в районе улиц Стабу или Авоту в Риге гораздо выше, чем рядом с центром содержания мигрантов. Да и что тут делать, куда идти? Автобусная остановка, небольшой местный магазин, да с десяток многоэтажных домов - вот собственно и все достопримечательности.

- Да, они свободно выходят, часто вижу в автобусе, едут в Ригу, - рассказывает Айгар житель Муцениеки. Он признает, что соседство с мигрантами никого особо не тревожит. - Ведут себя спокойно. Иногда приходят на площадку в футбол играть. Нет, ничего такого страшного не делают. Ну разве что в транспорте могут шумно себя вести - громко разговаривают, сядут широко расставив ноги. Но так этим и местная молодежь грешит, не думаю, что только мигранты.

В местном магазине тоже на мигрантов не жалуются, хотя тут они частые гости - покупают себе продукты. Откуда у них деньги?

- Раз в неделю дают 21 евро. Кто с семьей, тот получает и за ребенка столько же. На них покупаем еду, сигареты, что-то для себя, - объясняет Али, государство выплачивает соискателям убежища по три евро в сутки. Для сравнения, минимальная заработная плата за один час в Латвии больше - получается примерно 4 евро. Выдается также постельное белье, посуда, предметы первой необходимости и гигиены. Всем остальным - в том числе и питанием - мигранты должны обеспечивать себя сами на те самые три евро в день. Он признается, - Многие ищут работу, но трудно найти.

По правилам, если рассмотрение запроса затягивается дольше трех месяцев, то соискатели убежища имею право начать работать в Латвии. Но работодателям следует учитывать, что рабочие отношения могут в любой момент закончиться, когда будет принято окончательное решение УДГМ. Конечно, если будет присвоен статус беженца, то мигрант сможет продолжить работать на своем месте, в противном случае... придется расстаться.

Остается каждый десятый

В случае, если в статусе беженца или альтернативном статусе отказано, то мигрант обязан покинуть Латвию. Решение миграционной службы можно оспорить в Административном районом суде, это на некоторое время продлит законные основания для пребывания в стране. Окончательный отказ в предоставлении убежища означает, что необходимо выехать максимум в течении 30 дней - добровольно или в принудительном порядке.

Возвращаясь к тревожным цифрам статистики, которые приведены в начале статьи, что за год количество соискателей убежища увеличилось в три раза. Сколько из 1624 мигрантов все таки дождались положительного решения? Статус беженца с постоянным разрешением на пребывание в Латвии получили 88 человек, еще 40 выдан альтернативный статус с временным ВНЖ. В общей сложности 128 человек, даже меньше, чем каждый десятый соискатель. Всего за четверть века с 1998 года Латвия приняла чуть более 1200 иностранцев. Это ли та волна, что серьезно угрожает существованию латышской культуры?

- Не думаю, что они у нас надолго задержатся, - высказывает предположение Айгар, живущий по соседству с центром для беженцев. За все эти годы он не заметил у мигрантов как особого желания интегрироваться в латвийское общество, так и попыток навязать какие-то свои культурные обычаи и порядки. Айгар считает: - Для них это скорее такой перевалочный пункт в Европу.

Али тоже затрудняется ответить, что будет делать дальше. Все зависит от того, какое решение будет принято. Но надеется на лучшее и хочет остаться, хоть и признает - холодно у нас, и с деньгами трудно.