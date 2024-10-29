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В Осло трамвай сошёл с рельсов и въехал в магазин: есть пострадавшие. ФОТО

Редакция PRESS 29 октября, 2024 19:06

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Scanpix (Photo by Ole Berg-Rusten / NTB / AFP) / Norway OUT

В центре столицы Норвегии Осло трамвай сошел с рельсов и въехал в магазин. В результате аварии никто не погиб, четыре человека пострадали. Авария произошла вскоре после полудня в историческом центре города на улице Сторгата, сообщаетERR со ссылкой на  "Европейскую правду".

На место быстро прибыли службы чрезвычайных ситуаций. Несмотря на опасения, что на такой людной улице кто-то из пешеходов мог попасть под трамвай, проверка показала, что под его колесами никто не погиб. Внутри магазина также обошлось без погибших.

Scanpix/ EPA/TERJE PEDERSEN NORWAY OUT

Как отмечает The Guardian, на момент аварии в трамвае находилось около 20 пассажиров.

В результате аварии ранены четыре человека, включая водителя трамвая.

Людей из пострадавшего здания эвакуировали, а улица перекрыта на несколько кварталов. Полиция опрашивает свидетелей, чтобы составить как можно более точную картину происшествия.

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