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В Норвегии разыскивают 27 000 сбежавших лососей: за каждого обещана награда

Euronews 14 февраля, 2025 12:41

Для настроения 0 комментариев

Массовый побег лосося с рыбного хозяйства в Тромсё угрожает дикой природе, говорят экологи. За их отлов рыбакам обещают крупное вознаграждение, сообщает Euronews.

Международная компания по производству морепродуктов Mowi объявила о вознаграждении для рыбаков, которые поймают сбежавших лососей.

В общей сложности ферму у норвежского побережья несанкционированно покинули почти 27 тысяч особей. Они сбежали в минувшее воскресенье из-за повреждения внешнего кольца садков во время шторма. Экологи назвали побег выращенной рыбы "катастрофой для дикого лосося". За голову каждого беглеца, а средний вес рыбы составляет 5,5 килограммов, обещают 500 крон (около 43 евро).

В понедельник норвежские власти провели инспекцию предприятия, потребовав от компании активизировать усилия по поимке рыбы.

"Обычно рыбоводам разрешается проводить операции по отлову только в пределах 500 метров от предприятия. Однако, учитывая потенциальный масштаб этого инцидента, компании Mowi было разрешено работать за этой границей", - сообщил сотрудник рыбнадзора.

Mowi назвал ситуацию "серьезной и очень печальной" и сообщил, что зарегистрированные рыбаки могут доставлять свой улов в закупочные центры в регионе, где получат вознаграждение в размере 500 крон.

Экологи бьют тревогу

Массовое бегство лосося вызывает озабоченность защитников окружающей среды. По мнению активистов, это угрожает генетическому разнообразию дикого лосося, увеличивает количество морских вшей и обостряет конкуренцию за места размножения.

В Норвегии, которая экспортирует 1,2 миллиона тонн выращенного лосося в год, из-за этой проблемы прошлым летом популяция дикого лосося упала до исторического минимума, и его ловля была запрещена в 33 реках. Этим летом было предложено закрыть 42 реки и три фьорда.

"27 000 выращиваемых лососей - это катастрофа для дикого лосося, - сказал Пол Мугаас, представитель организации Norwegian Salmon Rivers. - Научно доказано, что скрещивание дикого лосося с культивируемым дает потомство с низкой долгосрочной выживаемостью в дикой природе".

Норвежский научный консультативный комитет по атлантическому лососю назвал разведение лосося одной из самых больших угроз для дикого лосося. Считается, что две трети диких запасов атлантического лосося в Норвегии имеют генетическое взаимодействие с выращиваемым.

Министр окружающей среды Норвегии Андреас Бьелланд Эриксен отказался от запрета на создание лососевых ферм с открытым неводом, несмотря на то, что в прошлом месяце признал, что существование дикого лосося Северной Атлантики находится "под угрозой".

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