В небе над Латвией пронесется комета: так близко, что её можно будет увидеть невооруженным глазом

Komēta C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS) skatā no Starptautiskās kosmosa stacijas. Šobrīd komēta sasniedz 2.0 zvaigžņlielumu, kas nozīmē, ka tā ir pietiekami spoža lai to novērotu ar neapbruņotu aci, taču skatā no Latvijas to novērot pagaidām nevar. Pirmos mēģinājumus varēs veikt ap… https://t.co/j1jn6pDIls— Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) September 29, 2024
Сейчас наблюдатели в Южном полушарии наслаждаются яркой кометой C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS), и совсем скоро она станет хорошо видна и в Северном полушарии. Ожидается, что лучше всего ее будет видно 10-11 октября.
Прежде всего, комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) вероятно будет очень яркой. Точная яркость этой кометы непредсказуема и во многом зависит зависит от её активности в ближайшие месяцы. Однако большинство источников сходятся в одном: C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS), вероятно, будет видна невооруженным глазом. Если повезёт, она может стать исключительно яркой и даже превзойти C/2020 F3 (NEOWISE), которая радовала наблюдателей летом 2020 года.
Кроме того, ожидается, что у кометы будет виден красивый хвост. После того как C/2023 A3 пролетит мимо Солнца на расстоянии орбиты Меркурия, ее кома, состоящая из пыли и льда, сильно нагреется. Лед будет испаряться и улетучиваться в космос, унося с собой большое количество частиц пыли, которые вытянутся в длинный яркий хвост. Как показывает история, кометы, проходящие близко к Солнцу, обладают самыми впечатляющими хвостами, которые формируются после “поджаривания” кометы солнечным теплом.
Визуальный блеск кометы составил около 2,6 звёздной величины — ярче, чем ожидалось в этот период — и она продолжает становиться ярче с каждым днём.
10–12 октября: от -3,0 до -1,0 зв. вел., появляется на вечернем небе в Северном полушарии вскоре после захода Солнца, очень низко на западном горизонте в созвездии Девы. Небольшое окно для наблюдения, но видна невооруженным глазом! Лучшее время для наблюдения кометы. 12 октября комета достигнет максимального сближения с Землёй.