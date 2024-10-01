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В небе над Латвией пронесется комета: так близко, что её можно будет увидеть невооруженным глазом

Редакция PRESS 1 октября, 2024 07:29

Для настроения 0 комментариев

Х/@dominickmatthew

10 октября невооруженным глазом над территорией Латвии можно будет увидеть комету Цзыцзиньшань-ATLAS, написал в социальной сети Х Мартин Биргштейнс, ведущий погоды на телеканале TV3.

Сейчас наблюдатели в Южном полушарии наслаждаются яркой кометой C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS), и совсем скоро она станет хорошо видна и в Северном полушарии. Ожидается, что лучше всего ее будет видно 10-11 октября.

Прежде всего, комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) вероятно будет очень яркой. Точная яркость этой кометы непредсказуема и во многом зависит зависит от её активности в ближайшие месяцы. Однако большинство источников сходятся в одном: C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS), вероятно, будет видна невооруженным глазом. Если повезёт, она может стать исключительно яркой и даже превзойти C/2020 F3 (NEOWISE), которая радовала наблюдателей летом 2020 года.

Кроме того, ожидается, что у кометы будет виден красивый хвост. После того как C/2023 A3 пролетит мимо Солнца на расстоянии орбиты Меркурия, ее кома, состоящая из пыли и льда, сильно нагреется. Лед будет испаряться и улетучиваться в космос, унося с собой большое количество частиц пыли, которые вытянутся в длинный яркий хвост. Как показывает история, кометы, проходящие близко к Солнцу, обладают самыми впечатляющими хвостами, которые формируются после “поджаривания” кометы солнечным теплом.

Визуальный блеск кометы составил около 2,6 звёздной величины — ярче, чем ожидалось в этот период — и она продолжает становиться ярче с каждым днём.

10–12 октября: от -3,0 до -1,0 зв. вел., появляется на вечернем небе в Северном полушарии вскоре после захода Солнца, очень низко на западном горизонте в созвездии Девы. Небольшое окно для наблюдения, но видна невооруженным глазом! Лучшее время для наблюдения кометы. 12 октября комета достигнет максимального сближения с Землёй.

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