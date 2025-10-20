В национальном парке Слитере замечен медведь

Об этом свидетельствуют медвежьи следы на песке пляжа, сначала в Вайде, а затем в Сикрагсе.

В Национальном парке поясняют, что в целом по Латвии в последние годы наблюдается рост численности бурых медведей, однако в Курземе они по-прежнему остаются очень редкими животными.

Это всего лишь четвёртый известный случай наблюдения бурого медведя в Слитерском национальном парке. Ранее его видели дважды — в 1984 и 2006 годах. В обоих случаях он оставался здесь всего несколько дней.

В 2018 году на пляже между Уши и Эважи был найден мертвый медведь, по-видимому, утонувший.