В Музее природы состоится Большая выставка грибов

Этой осенью выставка грибов пройдет в честь включения традиции собирания грибов в Национальный список нематериального культурного наследия.

Грибы будут разложены по группам - съедобные, несъедобные, ядовитые и охраняемые.

Посетители могут принести грибы, которые они нашли в своем саду, парке или лесу, так как иногда именно таким образом микологи находят ценные экземпляры грибов.

Все желающие смогут получить консультацию по различным видам грибов.

Во время выставки в музее можно будет приобрести Большую книгу грибов Латвии, авторами которой являются микологи музей Инита Даниэле и Диана Мейере, справочные материалы по грибам, а также изданный Латвийским обществом микологов Грибной календарь на 2025 год.

