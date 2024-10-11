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В Латвию пришёл грипп: эксперт

© Lsm.lv 11 октября, 2024 10:25

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На прошлой неделе в Латвии зафиксировали 10 случаев заболевания гриппом — первые этой осенью. Случаи были зарегистрированы в Риге и Лиепае, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на Латвийское радио и Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Как отмечает SPKC, в мониторинге участвуют только некоторые больницы, семейные врачи и амбулаторные учреждения. Это означает, что число больных гриппом может быть выше.

"В целом заболеваемость в Латвии низкая. Острые инфекции верхних дыхательных путей под наблюдением семейного врача или врача-специалиста чаще всего выявляются и лечатся у детей в возрасте от 0 до 4 лет", — пояснила представитель SPKC  Илзе Удре.

На следующей неделе начнется более активная вакцинация от коронавируса и гриппа, сообщает SPKC.

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