В Латвию пришёл грипп: эксперт

Как отмечает SPKC, в мониторинге участвуют только некоторые больницы, семейные врачи и амбулаторные учреждения. Это означает, что число больных гриппом может быть выше.

"В целом заболеваемость в Латвии низкая. Острые инфекции верхних дыхательных путей под наблюдением семейного врача или врача-специалиста чаще всего выявляются и лечатся у детей в возрасте от 0 до 4 лет", — пояснила представитель SPKC Илзе Удре.

На следующей неделе начнется более активная вакцинация от коронавируса и гриппа, сообщает SPKC.