Школа молодых драг-диллеров: ученики переименовали на Гугл картах своё учебное заведение

««Не зарывайся, а то как бы не вытошнило!" – эта яркая фраза премьера Эвики Силини, брошенная в адрес депутата Эдварда Смилтенса, теперь будет тащиться за нею как кусок грядной веревки. Это можно было бы изменить, если бы наша небожительница вспомнила, что после такой некрасивой фразы неплохо было бы извиниться. Это должно было произойти само собой», - пишет в «Неаткариге» публицист Элита Вейдемане, которая решила уточнить, когда же премьер планирует извиниться.