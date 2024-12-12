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Школа молодых драг-диллеров: ученики переименовали на Гугл картах своё учебное заведение

Редакция PRESS 12 декабря, 2024 20:55

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Wikipedia

Рижская средняя школа №33, что расположена на улице Стурманю, в микрорайоне Болдерая, на картах Google теперь обозначена как "школа молодых драг-дилеров". Видимо, кто-то из её учеников решил так неудачно пошутить.

Администрация школы мониторит возможные изменения информации в гугл-профиле их учебного заведения. И как только была зафиксирована смена названия, в Google отправилось официальное письмо с просьбой исправить название. Но процесс возврата названия займет некоторое время.

Правка Google maps доступна каждому пользователю сервиса.

Оказалось, что так шутят не только ученики 33-ей школы. Дети периодически пытаются изменить названия своих учебных заведений. Например, в Межциемсе после таких экспериментов появилась "Школа квадроберов".

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