В Латвии вводятся ограничения на пересечение границы с Россией и Белоруссией: официальные заявления

Согласно подготовленному МВД и зарегистрированному на портале нормативных актов проекту постановления, с 19 марта пересечение латвийских пограничных пунктов с Россией и Белоруссией – "Патерниеки", "Гребнева" и "Терехова" – будет разрешено только на автомобилях, "с целью усиления системы пограничной охраны и повышения эффективности организации пограничного контроля".

Срок действия ограничений в проекте постановления не указан.

В аннотации к проекту постановления указано, что частичное закрытие пунктов пропуска необходимо в связи с текущей геополитической ситуацией, вызванной военными действиями России в Украине. В министерстве подчеркивают, что необходимо усилить систему пограничной охраны и оптимизировать организацию пограничного контроля на данных пунктах пересечения границы.

"Развязанная Россией и открыто поддерживаемая Белоруссией война против Украины рассматривается как фактор риска и возможная мотивация для России и Белоруссии продолжать попытки дестабилизировать ситуацию на границе Латвии", – заявляет МВД, ссылаясь на опыт Финляндии по закрытию границы. В частности, за короткий период было зафиксировано увеличение числа лиц, которые пытались незаконно пересечь российско-финляндскую границу на велосипедах и самокатах. В настоящее время пересечение границы между Финляндией и Россией пешком запрещено.

"Таким образом, для Латвии важно соблюдать единую политику в вопросах эффективности организации пограничного контроля на границе с Белоруссией и Россией, учитывая возможность применения Россией тактики гибридной войны на границе с Финляндией и повторения сценария миграционного кризиса, который ранее был использован на границе Белоруссии с государствами-членами ЕС", – говорится в аннотации.

МВД отмечает, что скопление людей вблизи пунктов пересечения границы представляет собой значительный риск для общественной безопасности, что серьезно влияет на обеспечение режима работы этих пунктов. Существует несколько вызовов, связанных с незаконным пересечением внешней границы не только через пограничные переходы, но и в обход них. Кроме того, одновременное скопление большого количества людей перед латвийскими пограничными пунктами создает высокие риски, которые могут привести к массовым беспорядкам с целью нарушения режима пограничных переходов, что представляет собой прямую угрозу внутренней безопасности Латвии.

"Учитывая вышеупомянутые факторы, важно принять меры предосторожности и пересмотреть организацию пограничного контроля на пунктах пересечения границы, чтобы государство заранее приняло эффективные меры по снижению рисков, а именно – идентифицировало и минимизировало угрозы для безопасности государственной границы", – подчеркивает МВД, при этом не предоставляя более конкретной информации, например, о том, насколько увеличилось число пересекающих границу в указанных пунктах за последние дни.

Правительство рассмотрит внесенное предложение во вторник, 18 марта.

После заседания правящей коалиции премьер-министр Эвика Силиня (JV) заявила журналистам, что таким образом будет защищена Шенгенская зона от "потенциальной инструментализации миграции".

Силиня отметила, что МВД постоянно находится в контакте с финскими коллегами и происходит обмен информацией. "Мы знаем, что год назад подобные случаи происходили и на границе Финляндии", – сказала она, добавив, что этот вопрос будет обсуждаться на завтрашнем заседании правительства, чтобы максимально устранить существующие проблемы.

На вопрос, достаточно ли будет разрешить пересечение границы только на автомобилях для обеспечения безопасности, Силиня ответила, что предложение МВД еще будет обсуждаться в правительстве, и также будут заданы вопросы о возможности использования мигрантами механических транспортных средств для пересечения границы.

Политик добавила, что риски оцениваются максимально тщательно, чтобы обеспечить "нормальное передвижение транзита". "Очевидно, что завтра мы заслушаем МВД, чтобы понять, какие доводы приводит погранохрана", – пояснила премьер-министр.

Министр экономики Викторс Валайнис (ZZS) заявил, что "в этих вопросах важно принимать профессиональные решения, основываясь на заключениях ведомств". Он также отметил, что вопросы безопасности границы решаются достаточно оперативно.

"Что касается коммуникации с жителями приграничных районов, включая местные самоуправления, на мой взгляд, в вопросах безопасности связь должна быть более интенсивной", – сказал Валайнис, добавив, что важно, чтобы нужная информация быстро доходила до населения и "люди не ориентировались на слухи".

Министерство обороны также подтвердило агентству LETA, что поддерживает частичное закрытие пограничных пунктов.

В октябре 2023 года Латвия приостановила работу пунктов пропуска "Виентули" и "Педедзе". В феврале 2024 года было принято решение о прекращении работы пункта пропуска "Силене" на латвийско-белорусской границе. Эти распоряжения Кабинета министров были приняты с учетом развязанной Россией войны в Украине для снижения угрозы внутренней безопасности Латвии.

Начальник Государственной погранохраны Гунтис Пуятс в интервью Латвийскому телевидению в понедельник заявил, что из-за наплыва мигрантов Государственная погранохрана попросит правительство принять решение о частичном закрытии пункта пограничного контроля "Патерниеки" в Краславском крае, разрешив его пересечение только автотранспорту. Возможные ограничения в Гребневе и Терехове он не упомянул.

Он пояснил, что окончательное решение о сроке действия ограничений примет правительство, но это может быть, например, полгода.

Если поток нарушителей станет критически высоким, Государственная погранохрана может предложить полностью закрыть этот пограничный пункт, отметил он. Это может произойти в случае, если одновременно соберутся десятки или сотни мигрантов.

Пуятс сообщил, что в минувшие выходные этот пункт пограничного контроля был временно закрыт по двум причинам. Во-первых, из-за нестабильной работы технических систем. Во-вторых, существовал риск того, что этот пункт может быть использован для инструментализации нелегальной миграции. Пограничники зафиксировали скопление нарушителей на белорусской стороне. Кроме того, была получена упреждающая информация о такой возможности. В ходе интервью с четырьмя мигрантами выяснилось, что возможно прибытие большего числа людей.

"Проанализировав информацию, были выявлены высокие риски того, что этот пункт контроля может быть использован для массового проникновения нарушителей в Латвию с территории Белоруссии. Наблюдения это подтверждают", – пояснил начальник Государственной погранохраны.