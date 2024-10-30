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В Латвии — в десятки раз больше больных коклюшем

Редакция PRESS 30 октября, 2024 11:15

Новости Латвии 0 комментариев

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), резко выросла заболеваемость коклюшем — причем болеют и дети, и взрослые. За девять месяцев этого года зарегистрировано более 2500 случаев. Это в 22 раза больше, чем за весь прошлый год, сообщает корреспондент LSM+. В чём причины вспышки этой болезни и чем она опасна?

Коклюш — инфекционное заболевание дыхательных путей. Начинается с насморка, боли в горле, температуры, раздражения глаз. А затем появляется такой сильный кашель, что человека может даже вырвать. И кашель этот может длиться до двух месяцев, говорит Сигита Гейда, завотделом профилактики инфекционных болезней SPKC:

«Болеют дети младше одного года. Но наибольшее количество случаев в этом году именно среди взрослых, от 18 лет до пожилого возраста. Больше всего болеют те, у кого самый низкий статус вакцинации».

В сентябре этого года зарегистрировано 680 случаев заболевания коклюшем. А за 9 месяцев этого года — 2517. В прошлом году было 111 случаев, а 2021-м — и вовсе только 9. Таким образом, в этом году даже побит антирекорд 2019 года.

«Почему распространился сейчас этот коклюш? Потому, что у него есть периодичность, рост заболеваемости раз в три-пять лет. В 2019 году заболели 720 жителей. Сейчас, к концу октября, можем говорить о 3000 случаев. Пока был Covid-19, пандемия, ограничительные меры, меньше бытовых контактов — коклюш не имел возможности для такого быстрого распространения. Резкий рост заболеваемости объясняется и падением объёма вакцинации», — рассказала Гейда.

Первую вакцину от коклюша детям делают в младенческом возрасте. Затем необходимо сделать повторную вакцину в возрасте 7 и 14 лет. И если в 2019 году не были ревакцинированы семь из 100 детей в возрасте 7 лет, то в 2023 году прививку не получили 16 из 100 детей этой возрастной группы. В возрасте 14 лет в 2023 году повторная вакцина не сделана у каждого пятого подростка. То есть почти четверть всех 14-летних детей в Латвии не ревакцинирована от коклюша.

Коклюш — высокозаразное заболевание. Если у человека ослабленный иммунитет или нет прививки, то вероятность заразиться — 70-80%. Поэтому вакцинацию группам риска, детям и беременным женщинам, оплачивает государство/ При иммунизации беременной женщины она вырабатывает антитела, которые передаёт уже ребёнку. Это считается на данный момент самым эффективным способом предотвратить тяжёлые формы заболеваний у грудничков. А потом уже груднички начинают получать свои прививки по календарю вакцинации в нашей стране».

Осложнения при заболевании коклюшем могут быть очень серьёзными, предупреждают врачи.

«Для коклюша характерны судорожные, непрерывные приступы кашля, человек может кашлять до рвоты, до потери сознания. У младенцев может остановиться сердце и наступить смерть. Возможно кровоизлияние в мозг, в глазные яблоки. Могут быть осложнения в лёгких, пневмония. Осложнения в сердце. В любом возрасте коклюш может вызвать проблемы со здоровьем. И в моей практике были даже такие пару случаев, что взрослых пожилых людей надо было отправлять в стационар с этой инфекцией», — поделилась Сигита Гейда.

Врачи советуют вакцинироваться не только будущей матери, но и всем членам семьи, в которой в скором времени родится ребёнок. Для взрослых, кроме беременных женщин, прививки от коклюша — платные.

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