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«В Латвии — серьезный кризис», а правительство «оценивают на двоечку»: мнение большинства латвийцев

© Lsm.lv 22 апреля, 2025 18:44

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Латвия находится в кризисе, полагают три четверти жителей страны. При этом выраженное большинство не считает, что правительство в тяжелых ситуациях принимает верные решения и не верит в его способность справиться с полномасштабным кризисом — это показал проведенный по заказу Госканцелярии осенью 2024-го и недавно опубликованный опрос, сообщает LSM+.

Кризис видят все

На просьбу оценить высказывание «Считаю, что в Латвии — серьезный кризис» подавляющее большинство, 74,9%, с большей или меньшей уверенностью ответило: да. (В 2023 в аналогичном опросе общая согласных с утверждением про кризис было столько же, сейчас лишь немного уменьшилась доля «скорее согласных» и так же минимально выросло представительство убежденных полностью.) Какую группу населения ни возьми — во всех доля «свидетелей кризиса» превышает 60%.

Единственным исключением оказались немногочисленные представители особо крупных домохозяйств (с 8 и более членами): здесь согласных с упомянутым выше утверждением «всего» 58,3%. Среди респондентов, обозначенных как русские, ощущение того, что в стране серьезные проблемы, разлито особенно густо  (87,6%), но и латыши — самая крупная «этно-языковая» группа участников — в большинстве своем (69,5%) видит серьезный кризис в Латвийской Республике.

Если ориентироваться на основные экономические показатели, то на самом деле никакого «серьезного кризиса» в стране нет. Экономика стагнирует, но не валится (в 2024-м ВВП в годовом исчислении снизился на 0,4%, на 2025-й Минэкономики и Минфин прогнозируют рост в 1,2%), инфляция последние несколько месяцев держится стабильно выше 3%, но это намного меньше, чем было во второй половине 2022-го, когда она достигала и превышала 20%.

На правительство особо не надеются

При этом способность правительства справиться с серьезными трудностями латвийцы оценивают «на двоечку». Т.е. с утверждением «Считаю, что правительство принимает правильные решения в кризисных ситуациях» с большей или меньшей уверенностью согласились лишь 16% участников, а 59,6% не согласились (еще около четверти или выбрали нейтральный вариант или не знали, что ответить). Утверждение «Латвийское общество поддерживает решения правительства и премьер-министра во время национальных кризисов» собрало еще меньше «плюсов» — 12,7%, хотя доля несогласных с ним оказалась чуть меньше, чем с предыдущим тезисом (57,8%). Соответственно, 58,5% не верят в способность правительства ЛР успешно справиться с полномасштабным кризисом.

По сравнению с предыдущим опросом доля считающих кризисные решения правительства верными резко сократилась (и тогда их было меньшинство, но все же не настолько явное — 28,3%). То же касается оценки того, насколько латвийцы поддерживают решения правительства и премьера (было 23,9%). (Авторы отмечают, что в 2023-м в соответственных тезисах содержалась четко прописанная отсылка на войну в Украине, а в 2024-м ее не было).

При этом в той части опроса, где респондентов попросили оценить свой уровень доверия к нескольким государственным институтам, лишь 25% сообщили о доверии правительству, а 64,2% — о недоверии. (Однако по сравнению с прошлым опросом  доля «плюсов» немного выросла, а «минусов» — немного сократилась). Сейму доверяют еще меньше — 21,7%, президенту же (чьи полномочия в парламентской республике довольно ограничены) доверяют 58,2%, в том числе 24,2% — полностью, а лидером по доле полностью или скорее позитивных оценок стала полиция — 62,2%, которая за год, похоже, сильно укрепило свою репутацию в глазах населения (по сравнению с прошлым опросом рост на 7,2 процентных пунктов).

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