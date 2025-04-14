В Латвии придумали инженерное решение, которое поможет в кризис

Идея создания подобных контейнеров возникла в контексте геополитических событий, ведь это актуально в любой «час X» — решение мобильное и быстрое. Его можно переместить и установить всего за пару часов, говорит Даниил Платонов, представитель SIA «Firetex»: «Это было сделано в связи с геополитической ситуацией, когда безопасность и мобильность человека важны при сложных инженерных решениях. Мы можем подключить и отключить его всего за пару минут».

Представитель компании Даниил Платонов поясняет, что с помощью такого контейнера можно обеспечить продолжение работы компании в период различных кризисов.

«Это конкретное решение – котельная – предназначена для производственных предприятий, чтобы ее можно было подключить немедленно, если вдруг на территории предприятия не будет отопления. Она оснащена пеллетным котлом и всем необходимым. Мы ее доставляем, подключаем, и какое-то время есть тепло, и можно продолжать производство», - объясняет Платонов.

Все это может быть произведено в Латвии, утверждает компания. "В этом наша уникальность. Мы хотим показать, что в Латвии можно производить что угодно - главное, не бояться и делать что-то уникальное".

Стоимость одного такого контейнера зависит от требуемого размера и цели, для которой он предназначен, но мобильная котельная стоит около 50 000 евро.