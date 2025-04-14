В Латвии подсчитали долю теневой экономики: больше, чем идет на НАТО

Как сообщает "EY", самый низкий уровень теневой экономики среди стран ЕС в 2023 году был в Ирландии - 5,1%. На Кипре он составил 5,3%, в Дании - 5,9%, в Германии - 6,8%, во Франции - 6,7%, в Финляндии - 6,6%.

Уровень теневой экономики в США, согласно данным исследования, составил 5%, в Канаде - 4,5%.

По данным "EY", уровень теневой экономики в Латвии в период с 2000 по 2023 год снизился в целом на 10 процентных пунктов, а с 2013 по 2023 год - на 1,4 процентных пункта.

В Эстонии уровень теневой экономики снизился с 2000 года на 7 процентных пунктов и на 2,5 процентных пункта с 2013 года. В Литве уровень теневой экономики снизился на 12,8 процентных пункта в период с 2000 по 2023 год и на 3,5 процентных пункта с 2013 года.

Как отметил партнер "EY" в странах Балтии Гунтарс Кролс, при высоком уровне теневой экономики на начальном этапе добиться его снижения относительно просто, а затем для уменьшения на каждый процентный пункт приходится прилагать все больше усилий, поскольку легкие решения исчерпаны. Именно такая ситуация сейчас наблюдается в Латвии, когда уровень теневой экономики значительно снизился, но все еще далек от уровня наиболее развитых европейских стран. Теперь предстоит самая сложная часть работы, поскольку осталась только та часть теневой экономики, которая сильно укоренилась, отметил эксперт.

Решением проблемы, по мнению Кролса, является дальнейшая цифровизация экономики и администрирования налогов, а также усиленная работа по изменению привычек и морали налогоплательщиков.