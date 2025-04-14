Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 22. Апреля Завтра: Armanda, Armands
Доступность

В Латвии подсчитали долю теневой экономики: больше, чем идет на НАТО

© LETA 14 апреля, 2025 11:05

Новости Латвии 0 комментариев

Доля теневой экономики в Латвии в 2023 году составила 9,3% от валового внутреннего продукта, тогда как в среднем по миру - 11,8%, а в Литве и Эстонии - 7,4%, говорится в исследовании "Shadow Economy Exposed" консалтинговой компании "EY", которая с 2000 года анализирует уровень теневой экономики в 131 стране мира.

Как сообщает "EY", самый низкий уровень теневой экономики среди стран ЕС в 2023 году был в Ирландии - 5,1%. На Кипре он составил 5,3%, в Дании - 5,9%, в Германии - 6,8%, во Франции - 6,7%, в Финляндии - 6,6%.

Уровень теневой экономики в США, согласно данным исследования, составил 5%, в Канаде - 4,5%.

По данным "EY", уровень теневой экономики в Латвии в период с 2000 по 2023 год снизился в целом на 10 процентных пунктов, а с 2013 по 2023 год - на 1,4 процентных пункта.

В Эстонии уровень теневой экономики снизился с 2000 года на 7 процентных пунктов и на 2,5 процентных пункта с 2013 года. В Литве уровень теневой экономики снизился на 12,8 процентных пункта в период с 2000 по 2023 год и на 3,5 процентных пункта с 2013 года.

Как отметил партнер "EY" в странах Балтии Гунтарс Кролс, при высоком уровне теневой экономики на начальном этапе добиться его снижения относительно просто, а затем для уменьшения на каждый процентный пункт приходится прилагать все больше усилий, поскольку легкие решения исчерпаны. Именно такая ситуация сейчас наблюдается в Латвии, когда уровень теневой экономики значительно снизился, но все еще далек от уровня наиболее развитых европейских стран. Теперь предстоит самая сложная часть работы, поскольку осталась только та часть теневой экономики, которая сильно укоренилась, отметил эксперт.

Решением проблемы, по мнению Кролса, является дальнейшая цифровизация экономики и администрирования налогов, а также усиленная работа по изменению привычек и морали налогоплательщиков.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Мы больше не потерпим!» Жители Латвии восстали против строительства ветропарков

Важно 20:50

Важно 0 комментариев

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Читать
Загрузка

Прорусская, разношерстная и нынешняя: какие коалиции возможны после выборов в Рижскую думу

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 0 комментариев

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Читать

Завтра США предложат Украине и Европе признать Крым российским: The Washington Post

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

Читать

«Какого черта я снова буду платить, если нам говорят, что airBaltic процветает?» Крик души налогоплательщика

Латышские СМИ 20:34

Латышские СМИ 0 комментариев

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Читать

«Что он там, детский сад собирается открывать?» У соседа Кариньша возникли нехорошие подозрения

Важно 20:18

Важно 0 комментариев

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

Читать

Киберпанк по-латвийски: ученые предлагают изготавливать импланты для костей из дерева

Наука и технологии 20:15

Наука и технологии 0 комментариев

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Читать

Орущий мужик с голым писюном: легендарный фасад в Риге «украсила» сомнительная статуя (ФОТО)

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Читать