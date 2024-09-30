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В Латвии наступила метеорологическая осень

© LETA 30 сентября, 2024 13:01

Новости Латвии 0 комментариев

Поскольку температура воздуха снизилась, 28 сентября в стране началась метеорологическая осень, о чем свидетельствует оперативная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Метеорологическая осень начинается, если 5 дней подряд средняя температура воздуха держится на уровне ниже +15 градусов, и ее начало отсчитывается с первого из этих дней.

В пятницу, 27 сентября, средняя температура воздуха в Латвии еще была чуть меньше +16 градусов, а в субботу она упала ниже +14 градусов, и прогнозы погоды свидетельствуют о том, что ближайшие сутки будут еще прохладнее - ожидается средняя температура воздуха ниже +10 градусов.

В среднем в Латвии метеорологическая осень с 1991 по 2020 годы начиналась 31 августа. В прошлом году она наступила 4 октября, на 17 дней превысив рекорд самого позднего начала осени.

Метеорологическое лето в этом году в Латвии началось 16 мая, так что его продолжительность достигла 135 дней. Это повторение рекорда самого долгого лета - столько же метеорологическое лето в Латвии длилось в 2004 году.

На 4 наблюдательных станциях в Видземе - в Мадоне, Приекули, Руйиене и Зосены - метеорологическая осень в этом году началась 19 сентября, на остальной территории Латвии метеорологическое лето продлилось до 28 сентября.

В Риге метеорологическое лето началось 15 мая и завершилось 27 сентября, его длительность достигла 136 дней. В прошлом году оно длилось еще дольше, установив новый рекорд: началось 11 мая и закончилось 3 октября, то есть продлилось 146 дней.

Метеорологи предупреждают, что в ночь на понедельник и на вторник во многих местах в Латвии ожидаются заморозки, температура воздуха местами снизится до -2 градусов. Ранее столь низкая температура воздуха наблюдалась в стране в мае нынешнего года.

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