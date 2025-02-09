В Латвии начали копировать идеи Трампа — «Неаткарига»

Так оно и есть: чиновники распустились, во время ковидного поветрия повадились брать работу на дом и выполнять ее за компьютером, сидя в одних трусах, в ванне, бане или других удаленных местах. Однако ковид давно закончился, а чиновники, а также работники-исполнители обществ с госкапиталом согнаны обратно по кабинетам, и им теперь снова надо появляться на своих рабочих местах - как минимум утром, в обед и вечером.

Какое-никакое основание для этого есть - люди получают приличные зарплаты. Злобная общественность, которая в среднем получает в пять, десять или двадцать раз меньше, смотрит с завистью - каждый работает на своей работе, а государственные работники не работают на государственной.

О том, что чиновники должны вернуться на работу в свои кабинеты, президент Эдгар Ринкевич говорил с Эвикой Силиней еще прошлым летом, подчеркнув, что пример должен показать Сейм. Но Сейм - это не чиновники, а гордые представители народа, и заседания комиссий по-прежнему проводятся частично удаленно.

Забавно, что на эту тему по другую сторону океана сейчас идет процесс, почти идентично совпадающий с возвращением латвийского чиновничества в свои кабинеты. Причем стоит Вашингтону выступить с новыми инициативами - и уже вскоре устами наших должностных лиц эти инициативы переносятся на ситуацию в Латвии.

CNN 23 января в новостном сюжете сообщала: "Не стало сюрпризом то, что президент Доналд Трамп отдал распоряжение главам федеральных департаментов и агентств, по сути велев им вернуть своих сотрудников в офис на полную ставку".

(...) США - очень большая страна, поэтому проблем будет больше, чем в Латвии.

Эксперт по управлению Майк Кросс предполагает, что по практическим, финансовым и иным причинам осуществление этого распоряжения может быть сложнее и занять больше времени, чем кажется изначально. Последствия могут быть пагубными - например, для работников, состоящих в браке с военнослужащими и сотрудниками служб, находящихся за границей: они должны проживать там, куда назначили их супругов. Остается выяснить, можно ли сделать исключение для таких случаев.

Так как работники "на удаленке" живут по всей стране, агентства должны найти офис поблизости от них или потребовать их переселиться поближе к офису. И то, и другое может привести к увеличению федеральных расходов.

Вскоре после выборов президента Илон Маск и Вивек Рамасвами, которым предназначалось руководство созданным Трампом новым департаментом эффективности правительства, заявили, что задача вернуться работать очно на полную ставку для многих - это призыв уволиться. "Требование к федеральным работникам являться в офис пять дней в неделю вызвало бы добровольное расторжение трудовых договоров, что мы оцениваем призательно", - писали они в Wall Street Journal.

То есть Маска и Рамасвами не особо волнует, что многие будут вынуждены уволиться: меры по сокращению бюрократических расходов на 10% - это ровно то, что собирается предпринять администрация Трампа.

Уже 31 января Райвис Кронбергс [глава Госканцелярии - ред.], выступая на ЛТВ, сказал в точности то же самое, что и в распоряжении Трампа. Потом то же самое подтвердил и президент Латвии.

Вот и в Латвии то и дело слышно - надо уменьшить бюрократию.

Трамп ликвидирует USAID. Министр экономики Виктор Валайнис заявляет, что надо ликвидировать Фонд общественной интеграции (ФОИ, SIF). Это не самое худшее, что руководство Латвии может перенять у трансатлантического партнера. Такое учреждение, как ФОИ, Латвии нужно как зайцу пятая нога - даже, может быть, менее нужно, чем USAID Америке. Но еще есть куда стремиться. Трамп вводит 25% ввозную пошлину для Канады и Мексики, 10% - на китайские товары. Почему бы не ввести ввозную пошлину на товары из Литвы, Эстонии и Польши?

Трамп угрожающе взирает на Гренландию, заявляя, что хочет купить или прибрать к рукам этот остров ради безопасности США. Латвия тоже могла бы заявить, что покупает остров Рухну (Роню). И, может быть, могла бы потребовать у Литвы Палангу обратно... Однако, если умерить воображение, становится очевидно - борьбу с бюрократией поистине можно лишь приветствовать. Возможно, департаменту по ликвидации бюрократии (улучшению эффективности правительства), латвийскому варианту DOGE (Department of Government Efficiency) все же быть?