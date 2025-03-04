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В Латвии идёт регистрация курьеров: в списках уже больше 3-х тысяч

© LETA 4 марта, 2025 10:21

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на субботу, 1 марта, в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВД) зарегистрировано 3050 курьеров, осуществляющих онлайн-доставку продуктов питания, сообщили представители службы.

Представители платформы по доставке продуктов питания и других товаров Bolt Food сообщили, что на сервисе зарегистрировано более 2,5 тыс. курьеров-партнеров компании.

Представители ПВД ​​подчеркнули, что очередь заявлений все еще существует, а регистрация происходит путем рассмотрения заявлений в порядке очередности, поскольку регистрация курьером онлайн подразумевает не только внесение персональных данных в реестр, но и проверку всех представленных сведений и документов, а также обмен данными с другими учреждениями.

В службе также отметили, что 28 февраля наблюдался заметно более высокий приток заявок, однако это не повлияло на процесс регистрации в целом.

Представители ПВД ​​также отметили, что регистрация курьеров не заканчивается 1 марта, поскольку при начале деятельности в этой сфере человеку придется зарегистрироваться в службе.

Ранее сообщалось, что по просьбе платформ доставки еды регистрация курьеров по доставке еды в Управлении по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами была продлена на один месяц — до 1 марта 2025 года.

Также сообщается, что курьеры, не зарегистрированные в Управлении по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами, больше не смогут получать доступ к заказам на платформах доставки еды и не смогут доставлять еду.

Министр сельского хозяйства Арманд Краузе (ZZS) и генеральный директор ПВД Марис Балодис в начале ноября прошлого года договорились, что курьеры, доставляющие продукты питания, должны быть зарегистрированы в ПВД.

Всем лицам, планирующим заниматься поставкой продуктов питания и питания конечному потребителю, необходимо заполнить заявление-анкету, размещенную на сайте ПВД в разделе «Формы», и подать ее в ПВД лично или в электронном виде.

Управление по безопасности пищевых продуктов — это государственное административное учреждение, подчиняющееся Министерству сельского хозяйства, которое осуществляет государственный надзор и контроль за пищевой цепочкой и ветеринарным сектором.
 

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