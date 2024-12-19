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В Латвии эпидемия лишнего веса: откуда?

© LETA 19 декабря, 2024 09:17

Новости Латвии 0 комментариев

На прошлой неделе совет по питанию при Министерстве здравоохранения одобрил план действий по ограничению распространения избыточного веса и ожирения на 2025-2029 годы. Он направлен на борьбу с "эпидемией лишнего веса" в Латвии, от которого в настоящее время страдает каждый пятый ребенок и более половины, или 59% взрослых (в среднем по ЕС - 53%).

Основная причина, почему врачи и представители здравоохранения обеспокоены проблемой избыточного веса и ожирения, заключается в том, что они сопровождается целым рядом проблем со здоровьем - от атеросклероза, высокого давления и других сердечно-сосудистых заболеваний до злокачественных опухолей.

Часто предрасположенность к лишнему весу закладывается еще в колыбели, а точнее, генетически.

Количество беременных женщин с ожирением в Латвии увеличилось с 574 в 2013 году до 1232 в 2023 году, а показатель сахарного диабета среди беременных за десять лет вырос с 1% до 10%.

Избыточный вес будущей матери связан и с большим весом ребенка при рождении, а также на 46% увеличивает вероятность того, что у ребенка будет склонность к лишним килограммам и в дальнейшем.

Однако все проблемы с лишним весом и ожирением нельзя списывать только на наследственную предрасположенность. Гораздо более важными причинами являются нездоровые привычки питания, такие как чрезмерное употребление сладостей и жирной пищи, малоподвижный образ жизни, влияние окружающей среды, в том числе социально-экономические факторы, когда нехватка денег способствует выбору дешевых, нездоровых продуктов с высоким содержанием насыщенных жирных кислот, сахара и соли.

(Latvijas Avīze)

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