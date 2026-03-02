В Кувейте разбились несколько американских истребителей

Позднее американские военные заявили, что три самолета F-15E были ошибочно сбиты ПВО Кувейта.

Иранская армия заявила об ударах по авиабазе США и судам в Индийском океане

В свою очередь иранские военные заявили, что нанесли удары по американской авиабазе Али ас-Салем в Кувейте и по судам в Индийском океане после гибели верховного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи в результате атак США и Израиля.

"Ракетные подразделения сухопутных и военно-морских сил армии, действовавшие с различных позиций, в течение последних нескольких часов наносили удары по американской авиабазе Али ас-Салем в Кувейте, а также по вражеским судам в северной части Индийского океана", - указали в Тегеране.

Возможный удар по посольству США в Кувейте

Еще один инцидент произошел тем же утром в столице Кувейта. После сирен воздушной тревоги недалеко от посольства США в воздух начал подниматься дым. К зданию прибыли пожарные и машины скорой помощи, пишет Reuters со ссылкой на очевидцев. Подтверждения авиаудара от американской дипмиссии и Госдепартамента США пока не поступало.

По данным AFP, дым также поднимается над электростанцией на севере Кувейта. В тот же день обломки упали на нефтеперерабатывающий завод Мина аль-Ахмади в Кувейте. По данным национальной нефтяной компании, двое рабочих получили ранения, производственные мощности не пострадали.

Пожар в портовой зоне Бахрейна

Между тем, МВД Бахрейна сообщило, что обломки перехваченной ракеты упали на судно и вызвали пожар, в результате чего погиб один рабочий и двое получили серьезные ранения. Пожар, произошедший в портовой зоне недалеко от столицы страны Манамы, был потушен.

Посольство США в Бахрейне призвало своих граждан избегать отелей в Манаме, поскольку они могут стать мишенью для атак.

Военная операция Израиля и США против Ирана

Израиль и Соединенные Штаты утром 28 февраля нанесли удары по территории Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении уничтожить ядерную программу Исламской Республики. Он призвал иранскую армию сложить оружие, а жителей страны - "брать свою судьбу в собственные руки".

По данным Общества Красного Полумесяца Ирана, в результате ударов в стране погибли не менее 555 человек. Подтверждена гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и нескольких высокопоставленных силовиков, включая министра обороны Азиза Насирзаде, начальника генштаба Абдулрахима Мусави и командующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммада Пакпура, а также экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада.

Иран в ответ нанес удары по территории Израиля и других стран Ближнего Востока. Кроме того, иранский беспилотник атаковал британскую авиабазу на Кипре