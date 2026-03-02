В Кувейте разбились несколько американских истребителей

© Deutsche Welle 2 марта, 2026 13:47

Мир 0 комментариев

На фоне продолжающейся войны США и Израиля против Ирана в Кувейте потерпели крушение несколько американских истребителей. Все члены экипажей смогли катапультироваться и выжили, их доставили в больницы, заявил представитель министерства обороны Кувейта в понедельник, 2 марта. Военные находятся в стабильном состоянии, причина крушения в настоящее время расследуется, указывается в заявлении.

Позднее американские военные заявили, что три самолета F-15E были ошибочно сбиты ПВО Кувейта.

Иранская армия заявила об ударах по авиабазе США и судам в Индийском океане

В свою очередь иранские военные заявили, что нанесли удары по американской авиабазе Али ас-Салем в Кувейте и по судам в Индийском океане после гибели верховного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи в результате атак США и Израиля.

"Ракетные подразделения сухопутных и военно-морских сил армии, действовавшие с различных позиций, в течение последних нескольких часов наносили удары по американской авиабазе Али ас-Салем в Кувейте, а также по вражеским судам в северной части Индийского океана", - указали в Тегеране.

Возможный удар по посольству США в Кувейте

Еще один инцидент произошел тем же утром в столице Кувейта. После сирен воздушной тревоги недалеко от посольства США в воздух начал подниматься дым. К зданию прибыли пожарные и машины скорой помощи, пишет Reuters со ссылкой на очевидцев. Подтверждения авиаудара от американской дипмиссии и Госдепартамента США пока не поступало.

По данным AFP, дым также поднимается над электростанцией на севере Кувейта. В тот же день обломки упали на нефтеперерабатывающий завод Мина аль-Ахмади в Кувейте. По данным национальной нефтяной компании, двое рабочих получили ранения, производственные мощности не пострадали.

Пожар в портовой зоне Бахрейна

Между тем, МВД Бахрейна сообщило, что обломки перехваченной ракеты упали на судно и вызвали пожар, в результате чего погиб один рабочий и двое получили серьезные ранения. Пожар, произошедший в портовой зоне недалеко от столицы страны Манамы, был потушен.

Посольство США в Бахрейне призвало своих граждан избегать отелей в Манаме, поскольку они могут стать мишенью для атак.

Военная операция Израиля и США против Ирана

Израиль и Соединенные Штаты утром 28 февраля нанесли удары по территории Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении уничтожить ядерную программу Исламской Республики. Он призвал иранскую армию сложить оружие, а жителей страны - "брать свою судьбу в собственные руки".

По данным Общества Красного Полумесяца Ирана, в результате ударов в стране погибли не менее 555 человек. Подтверждена гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и нескольких высокопоставленных силовиков, включая министра обороны Азиза Насирзаде, начальника генштаба Абдулрахима Мусави и командующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммада Пакпура, а также экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада.

Иран в ответ нанес удары по территории Израиля и других стран Ближнего Востока. Кроме того, иранский беспилотник атаковал британскую авиабазу на Кипре

Комментарии (0)

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

