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В казино играли? Заплатим все за депутатов

© LETA 13 марта, 2025 11:22

Новости Латвии 0 комментариев

Во время пандемии парламент поспешно поддержал предложение оппозиции закрыть не только игорные залы, но и интернет-сайты азартных игр. Теперь игорный бизнес требует за это компенсации в размере 7 млн евро.

Латвийский парламент был единственным в мире, кто ввел запрет на интерактивные азартные игры, отмечает исполнительный директор Общества лицензированных интерактивных азартных игр Лига Лице.

В декабре 2020 года Конституционный суд постановил, что такое решение было незаконным. Иск одной компании азартных игр о возмещении неполученной прибыли уже удовлетворен, а еще шесть компаний требуют от государства компенсации на общую сумму 7,37 млн евро.

Инспекция по надзору за лотереями и азартными играми считает, что половина этой суммы подлежит возврату, а остальное, скорее всего, станет предметом судебного разбирательства.

Как государство оказалось в такой ситуации, и кто должен нести за это ответственность?

20 марта 2020 года парламент в срочном порядке рассматривал законопроект о предотвращении последствий "Covid-19", который внесла бюджетная комиссия. Среди одобренных комиссией предложений была инициатива Новой консервативной партии о запрете работы игорных залов на время пандемии.

В то же время комиссия не поддержала приостановку лицензий для организаторов онлайн-игр. Это предложение внесли депутаты оппозиционного Союза зеленых и крестьян (СЗК) и внефракционные депутаты Юлия Степаненко и Линда Лиепиня.

На заседании Сейма по этому вопросу разгорелись эмоциональные дебаты, во время которых тогда депутат СЗК, а ныне министр экономики Виктор Валайнис призвал принять такое решение, чтобы в кризисной ситуации деньги оставались у людей.

Теперь игорный бизнес требует за это многомиллионных компенсаций. На закрытом заседании 4 марта правительство постановило, что компенсации будут выплачены из средств для непредвиденных случаев.

Большинство оппозиционных депутатов, в то время горячо защищавших это предложение, уже не являются политиками, но девять все еще работают в Сейме, в том числе три политика СЗК и четыре представителя Нацобъединения. А Валайнис даже заседает в правительстве, где ему приходится решать вопрос о выделении денег из средств на непредвиденные расходы, которые он сам фактически помог создать, но ошибки не признает.

(Ir)

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