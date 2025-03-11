Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 11. Марта Завтра: Agita, Konstantins
Доступность

В Гренландии — выборы. Помогут ли они Трампу аннексировать гигантский остров?

© BBC 11 марта, 2025 11:35

Мир 0 комментариев

Выборы на самом большом острове Земли с населением всего 60 тыс. человек никогда не волновали остальные 8 млрд жителей планеты. Однако в этот вторник к голосованию в Гренландии приковано внимание, поскольку по воле Дональда Трампа она оказалась яблоком раздора между США и их главным союзником — Европой.

Трамп говорит, что готов купить или даже забрать силой автономную арктическую территорию Дании — члена ЕС и союзника США по НАТО.

Трампа прельщает оборонное и экономическое значение острова. Через Гренландию пролегает кратчайший путь из Европы в Северную Америку, у ее берегов довольно рыбы, а недра богаты полезными ископаемыми, пусть и труднодоступными.

Гренландцы давно заикаются о независимости. Выборы, которые проходят во вторник, покажут, насколько прочны вековые узы, связывающие арктический остров с Данией, и как его население и политики собираются разыграть неожиданно выпавший им козырь в стратегическом противостоянии новой Америки Трампа со старой Европой.

Старая зависимость лучше новых двух

Гренландцы поддерживают независимость от Дании, поскольку им неприятно быть фактически колонией, пусть и очень автономной.

Власть над внутренними делами Дания давно уступила Гренладнии, но продолжает оплачивать бесплатное образование и здравоохранение. Оборона и внешняя политика остаются в ведении Копенгагена.

Дания ежегодно перечисляет почти 600 млн евро, и тем самым покрывает добрую половину расходов гренландской казны. Согласно последним опросам, за независимость выступают более 80% жителей острова, однако на развод без содержания готовы меньше половины.

«Никто не точит ножи и не кричит „независимость! независимость!", — описывает ситуацию перед выборами всемирно известный гренландский геолог Миник Росинг. — Люди обсуждают здравоохранение, школы, какой мотор на лодку поставить, по чём дизель сегодня — обычные дела».

В парламенте большинство — у сепаратистов. И нынешние власти обещают в свое время провести референдум о независимости от Дании. Однако попадать в зависимость от США, и тем более при Дональде Трампе, гренландцы не хотят.

«Гренландия принадлежит гренландцам, и это нужно донести до американцев, — сказал перед выборами премьер-министр Муте Эгеде. — Мы заслуживаем уважения, но я не уверен, что американский президент его демонстрирует».

«Мне кажется, что в свете поведения американского президента в последнее время желания сближаться с США у людей поубавилось», — сказал он в интервью датскому общественному радио DR.

Скрытая угроза

Гренландцы готовы извлечь выгоду из неожиданного внимания со стороны богатых ухажеров и защитников, однако опасаются, что их возьмут обманом.

Власти обеспокоены дезинформацией в соцсетях и угрозой подкупа избирателей. В феврале парламент законом запретил политикам принимать пожертвования от иностранцев и анонимных спонсоров.

Сейчас большинство в парламенте — 21 из 31 места — контролирует коалиция партий «Ину­ит Ата­к­ва­ти­ги­ит» («Народное сообщество») и «Сиумут» («Вперёд»). Как пишет агентство Bloomberg, обе выступают за независимость, но крупнейшая «Инуит Ата­к­ва­ти­ги­ит» не спешит с референдумом, а «Сиумут» обещает провести его в ближайшие четыре года.

Но даже если сторонники независимости от всех — и от Дании, и от США — снова победят на этих выборах, угроза не минует.

Трамп отказывался исключать применение силы для контроля над Гренландией. С учетом его отношения к вторжению России в Украину, такой вариант развития событий настораживает датчан.

«Заявления Трампа о готовности захватить Гренландию силой очень напоминают риторику президента Владимира Путина в отношении Украины, — сказал Би-би-си Андерс Фог Расмуссен, послуживший и премьер-министром Дании, и генсеком НАТО. — Но я хотел бы подчеркнуть, что мне лично кажется, что американцы не пойдут на силовой захват Гренландии».

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

США немедленно возобновляют оказание помощи Украине: итоги переговоров в Саудовской Аравии (дополнено 21:20)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

США немедленно возобновляют оказание помощи Украине. А Украина поддерживает предложение США о 30-дневном перемирии с Россией, сообщает Deutsche Welle.

США немедленно возобновляют оказание помощи Украине. А Украина поддерживает предложение США о 30-дневном перемирии с Россией, сообщает Deutsche Welle.

Читать
Загрузка

Упал и остался лежать на путях: поезд переехал мужчину в Вентспилсе

Важно 20:32

Важно 0 комментариев

В субботу, 8 марта, около 14:40 в Вентспилсе на железнодорожных путях пострадал мужчина.

В субботу, 8 марта, около 14:40 в Вентспилсе на железнодорожных путях пострадал мужчина.

Читать

«Я не лицемерный патриот»: скандальный художник Бректе объяснился в полиции из-за видео на кладбище

Важно 20:29

Важно 0 комментариев

Государственная полиция возбудила уголовное дело против художника и ассоциированного профессора Латвийской Академии художеств Кристиана Бректе в связи с видео, в котором он запечатлён у памятника Матери Латвии на Братском кладбище с сырым бычьим сердцем в руках. Что художник объяснил правоохранителям?

Государственная полиция возбудила уголовное дело против художника и ассоциированного профессора Латвийской Академии художеств Кристиана Бректе в связи с видео, в котором он запечатлён у памятника Матери Латвии на Братском кладбище с сырым бычьим сердцем в руках. Что художник объяснил правоохранителям?

Читать

Какой пример детям? В соцсетях за причёску затравили замдиректора дистанционной школы

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

На прошлой неделе в студию программы "900 секунд" телеканала TV3 пришла заместитель директора Европейской дистанционной средней школы Дарья Войтюк, которая рассказала, что если в Латвии будет принято решение запретить удалённое образование для всех классов основной школы, то их учебное заведение потеряет больше половины всех учеников. Однако зрители не предали особого значения словам учителя, а вместо этого, стали обсуждать в соцсетях её внешний вид.

На прошлой неделе в студию программы "900 секунд" телеканала TV3 пришла заместитель директора Европейской дистанционной средней школы Дарья Войтюк, которая рассказала, что если в Латвии будет принято решение запретить удалённое образование для всех классов основной школы, то их учебное заведение потеряет больше половины всех учеников. Однако зрители не предали особого значения словам учителя, а вместо этого, стали обсуждать в соцсетях её внешний вид.

Читать

«Зло в чистом виде»: звезда хэви-метала Оззи Осборн в гневе на охотников из Латвии

Важно 20:21

Важно 0 комментариев

Знаменитый рок-музыкант из группы Black Sabbath Оззи Осборн, который вместе с женой Шэрон поддерживает кампанию за запрет трофейной охоты, обрушился с критикой на организаторов охоты на бобров в Латвии, назвав ее «чистым злом», сообщает LSM+ со ссылкой на материал британского таблоида The Mirror, который тоже поддерживает инициативу.

Знаменитый рок-музыкант из группы Black Sabbath Оззи Осборн, который вместе с женой Шэрон поддерживает кампанию за запрет трофейной охоты, обрушился с критикой на организаторов охоты на бобров в Латвии, назвав ее «чистым злом», сообщает LSM+ со ссылкой на материал британского таблоида The Mirror, который тоже поддерживает инициативу.

Читать

Продвижение российских войск в Курской области: что известно и каков выбор украинского командования

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Российская армия продолжает наступательную операцию почти по всему периметру подконтрольной ВСУ территории в Курской области. Из зоны боёв сейчас поступает много сообщений, зачастую сомнительных и противоречивых, сообщает BBC. Что точно можно подтвердить на данный момент?

Российская армия продолжает наступательную операцию почти по всему периметру подконтрольной ВСУ территории в Курской области. Из зоны боёв сейчас поступает много сообщений, зачастую сомнительных и противоречивых, сообщает BBC. Что точно можно подтвердить на данный момент?

Читать

Не видят смысла: 66% жителей Латвии не верят что «перезагрузка» правительства поможет стране

Новости Латвии 20:04

Новости Латвии 0 комментариев

По данным последнего опроса исследовательской компании Kantar, проведенного по заказу 360TV News, более половины, или 66%, жителей Латвии считают, что «перезагрузка» правительства, запланированная премьер-министром Эвикой Силиней, не улучшит работу правительства.

По данным последнего опроса исследовательской компании Kantar, проведенного по заказу 360TV News, более половины, или 66%, жителей Латвии считают, что «перезагрузка» правительства, запланированная премьер-министром Эвикой Силиней, не улучшит работу правительства.

Читать