В Гренландии — выборы. Помогут ли они Трампу аннексировать гигантский остров?

Трамп говорит, что готов купить или даже забрать силой автономную арктическую территорию Дании — члена ЕС и союзника США по НАТО.

Трампа прельщает оборонное и экономическое значение острова. Через Гренландию пролегает кратчайший путь из Европы в Северную Америку, у ее берегов довольно рыбы, а недра богаты полезными ископаемыми, пусть и труднодоступными.

Гренландцы давно заикаются о независимости. Выборы, которые проходят во вторник, покажут, насколько прочны вековые узы, связывающие арктический остров с Данией, и как его население и политики собираются разыграть неожиданно выпавший им козырь в стратегическом противостоянии новой Америки Трампа со старой Европой.

Старая зависимость лучше новых двух

Гренландцы поддерживают независимость от Дании, поскольку им неприятно быть фактически колонией, пусть и очень автономной.

Власть над внутренними делами Дания давно уступила Гренладнии, но продолжает оплачивать бесплатное образование и здравоохранение. Оборона и внешняя политика остаются в ведении Копенгагена.

Дания ежегодно перечисляет почти 600 млн евро, и тем самым покрывает добрую половину расходов гренландской казны. Согласно последним опросам, за независимость выступают более 80% жителей острова, однако на развод без содержания готовы меньше половины.

«Никто не точит ножи и не кричит „независимость! независимость!", — описывает ситуацию перед выборами всемирно известный гренландский геолог Миник Росинг. — Люди обсуждают здравоохранение, школы, какой мотор на лодку поставить, по чём дизель сегодня — обычные дела».

В парламенте большинство — у сепаратистов. И нынешние власти обещают в свое время провести референдум о независимости от Дании. Однако попадать в зависимость от США, и тем более при Дональде Трампе, гренландцы не хотят.

«Гренландия принадлежит гренландцам, и это нужно донести до американцев, — сказал перед выборами премьер-министр Муте Эгеде. — Мы заслуживаем уважения, но я не уверен, что американский президент его демонстрирует».

«Мне кажется, что в свете поведения американского президента в последнее время желания сближаться с США у людей поубавилось», — сказал он в интервью датскому общественному радио DR.

Скрытая угроза

Гренландцы готовы извлечь выгоду из неожиданного внимания со стороны богатых ухажеров и защитников, однако опасаются, что их возьмут обманом.

Власти обеспокоены дезинформацией в соцсетях и угрозой подкупа избирателей. В феврале парламент законом запретил политикам принимать пожертвования от иностранцев и анонимных спонсоров.

Сейчас большинство в парламенте — 21 из 31 места — контролирует коалиция партий «Ину­ит Ата­к­ва­ти­ги­ит» («Народное сообщество») и «Сиумут» («Вперёд»). Как пишет агентство Bloomberg, обе выступают за независимость, но крупнейшая «Инуит Ата­к­ва­ти­ги­ит» не спешит с референдумом, а «Сиумут» обещает провести его в ближайшие четыре года.

Но даже если сторонники независимости от всех — и от Дании, и от США — снова победят на этих выборах, угроза не минует.

Трамп отказывался исключать применение силы для контроля над Гренландией. С учетом его отношения к вторжению России в Украину, такой вариант развития событий настораживает датчан.

«Заявления Трампа о готовности захватить Гренландию силой очень напоминают риторику президента Владимира Путина в отношении Украины, — сказал Би-би-си Андерс Фог Расмуссен, послуживший и премьер-министром Дании, и генсеком НАТО. — Но я хотел бы подчеркнуть, что мне лично кажется, что американцы не пойдут на силовой захват Гренландии».