В Германии пять человек погибли от фейерверков

Власти указывают, в частности, на использование "кугельбомб" - взрывчатых веществ, которые по закону разрешены только для профессиональных фейерверков. Они стали причиной многочисленных травм, полученных людьми по всей стране.

"Тяжесть травм в этом году необычна", - заявил местным СМИ представитель берлинской больницы UKB, куда были доставлены маленькие дети с серьезными травмами, полученными в результате фейерверков.

"Молодым людям уже недостаточно того, что это просто искры", - сказал Йохен Копельке, федеральный председатель полицейского профсоюза GdP, добавив, что "кугельбомбы"с большей взрывной силой стали взрываться даже в толпе.

Бомбы в основном завозятся в Германию из соседних стран, таких как Польша и Чехия.

В этом году политики призвали ужесточить пограничный контроль, чтобы ограничить использование нелегальной пиротехники, а политик от ХДС Буркард Дреггер назвал использование "кугельбомб" "главной причиной травм и материального ущерба" в этом году.

"Ввоз запрещенных фейерверков из восточных соседних стран должен быть остановлен с помощью еще более строгих пограничных проверок", - сказал Дреггер в интервью вещательной компании RBB.

В новогодние праздники в Германии от взрывов пиротехники погибли пять человек. По крайней мере, один случай гибели 21-летнего мужчины в Бранденбурге расследуется в связи с использованием нелегального фейерверка.