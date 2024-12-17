В Германии есть заразившиеся опасным штаммом вируса mpox

В Германии выявлено уже несколько случаев заражения опасным вариантом Ib вируса mpox (также известного как оспа обезьян). Одну школу в городе Рёсрат в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия закрыли на карантин в связи с болезнью двух учеников, остальные школьники из нее временно переведены на дистанционное обучение, сообщило в понедельник, 16 декабря, агентство dpa.

Кроме этих двух детей, вирусом mpox субклады Ib клады I заразились еще двое членов той же семьи. Предположительно, один из них "привез" болезнь из своей поездки в Африку и заразил ею родных. Сейчас все четверо находятся на карантине.

Институт имени Роберта Коха (RKI) в Берлине риск заразиться опасным штаммом оспы обезьян для жителей Германии по-прежнему оценивает как "низкий". "Для передачи mpox необходим тесный физический контакт", - заявили в институте. При этом медики добавили, что внимательно следят за ситуацией и готовы корректировать свою оценку.

Первый случай заражения вариантом Ib вируса Mpox в ФРГ был зафиксирован в октябре в Кельне. Заболевший также был помещен в карантин. Предположительно, он тоже заразился во время поездки в Африку.

ВОЗ объявила распространение mpox чрезвычайной ситуацией

Первый случай заболевания человека оспой обезьян был зафиксирован в Демократической Республике Конго (ДРК) в 1970 году. С тех пор регистрировалось несколько вспышек этой болезни сначала в Африке, а с 2022 года - и в других частях мира. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с января 2022-го по август 2024-го более чем в 120 странах было зафиксировано свыше 100 тыс. случаев заболевания.

Штамм Ib считается более заразным, чем другие виды обезьяньей оспы, и чаще приводящим к летальному исходу. В 2024 году он начал распространяться в Африке, что вызвало новую вспышку. 17 августа Агентство здравоохранения Африканского союза сообщило, что с начала года в 12 странах континента было зафиксировано свыше 18 тыс. случаев заражения mpox, 541 человек скончался. ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здравоохранения.

Первое заражение вирусом mpox Ib за пределами Африки было зафиксировано в середине августа в Швеции. После этого Европейский центр по профилактике заболеваний и борьбе с ними (ECDC) повысил уровень риска, связанного с оспой обезьян, с "низкого" до "умеренного".

Симптомы заболевания mpox - тошнота, высокая температура, сыпь, зуд и боль в мышцах. Против оспы обезьян разработаны вакцины; в RKI говорят, что они эффективны и для борьбы с кладой I этого вируса.