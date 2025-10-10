В электричках — только в наморднике: Pasažieru vilciens напоминает правила после нападения собаки на кондуктора

PV подчеркивает, что для поездки с собакой в ​​поезде пассажирам необходимо приобрести багажный билет. Собака может перевозиться в поезде в наморднике на коротком поводке, при этом намордник должен быть надет на протяжении всей поездки. Однако собака может перевозиться в поезде без намордника, если она находится в сумке или клетке, подходящей для перевозки животных.

PV также напоминает, что сиденья в поезде не предназначены для животных, сумок или других предметов, поэтому собака должна находиться на полу или в клетке/сумке. Исключением могут быть маленькие собаки, которых владельцы могут держать на коленях, но даже в такой ситуации необходимо использовать намордник или сумку-переноску.

В то же время компания призывает владельцев убирать за своим питомцем, а также приучать его к использованию намордника. Более подробную информацию о правилах перевозки животных в поездах можно найти на сайте "vivi.lv/lv/informacija-pasazieriem/dzivnieku-parvadasana/".