В экономике все громче звучат тревожные звонки: СМИ

Хотя общие условия для экономической деятельности сейчас лучше, чем год назад, результаты не радуют - таков вывод Центрального статистического управления по итогам третьего квартала.

Согласно предварительной оценке, за год спад в экономике страны составил 2,4%, что является очень плохим показателем - наихудшим после третьего квартала 2022 года, когда годовой спад составил 4%, что было вызвано последствиями войны России против Украины.

Можно надеяться, что окончательная оценка статистиков окажется лучше, чем предварительные данные, но на радикальное изменение общей картины рассчитывать не стоит.

Самый актуальный вопрос на данный момент - остановился ли процесс экономического роста или же латвийские домохозяйства и предприятия настолько устали от предыдущих потрясений, что рост не может продолжаться даже при наличии стимулов.

(Tvnet.lv)