В дневном лагере для детей при Baltic Beach Hotel пострадал ребенок

Редакция PRESS 5 августа, 2025 07:35

ЧП и криминал 0 комментариев

Scanpix/ Caro / Anke Teschner

В конце июля в детском дневном лагере Aktīvists, проходившем на территории гостиницы Baltic Beach Hotel в Юрмале, произошел серьезный инцидент — ребенок получил ожоги II степени.
По словам родителя, его сын обжегся кипятком, который вылился из устройства с горячей водой (термопота или кулера), свободно доступного для детей и использовавшегося другим ребенком, сообщает Jauns.lv.

В результате ожога ребенку была оказана медицинская помощь в Детской клинической университетской больнице (BKUS), сейчас он проходит лечение дома.

Судя по снимкам, опубликованным Jauns.lv пострадала нога мальчика.

По прогнозам, восстановление займет как минимум две недели, в течение которых ему полностью запрещена физическая активность, а также он не может носить обувь. Семья уже оплатила лечение на сумму 250 евро.

Родители отмечают, что этот инцидент существенно нарушил повседневную жизнь ребенка и лишил его возможности полноценно наслаждаться летним отдыхом.

Связавшись с организатором лагеря Юрием Зунде-Закевичем, родители получили одностороннее решение о расторжении договора и прекращении участия ребенка в лагере. Родители выражают возмущение тем, что организаторы лагеря не взяли на себя ответственность за произошедшее и не обеспечили надлежащую безопасность детей.

Родители потребовали немедленно демонтировать или ограничить доступ к устройству с горячей водой на территории лагеря, а также предоставили запрос на разъяснение обстоятельств инцидента. Кроме того, они хотят, чтобы их старший сын мог продолжить посещать лагерь без дополнительной оплаты.

Родители подчеркивают, что их цель — не получение материальной выгоды, и они отказываются от любых компенсаций, однако настаивают на ответственности и разъяснении принятых мер безопасности, которые должны быть внедрены, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

Жалобы по этому инциденту уже поданы в Центр по защите прав потребителей (PTAC) и Инспекцию по защите прав детей (BTI).

Lido открывает магазин нового формата в торговом центре Origo; что там будет?

Важно 15:32

Важно 0 комментариев

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

