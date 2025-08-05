В дневном лагере для детей при Baltic Beach Hotel пострадал ребенок

В результате ожога ребенку была оказана медицинская помощь в Детской клинической университетской больнице (BKUS), сейчас он проходит лечение дома.

Судя по снимкам, опубликованным Jauns.lv пострадала нога мальчика.

По прогнозам, восстановление займет как минимум две недели, в течение которых ему полностью запрещена физическая активность, а также он не может носить обувь. Семья уже оплатила лечение на сумму 250 евро.

Родители отмечают, что этот инцидент существенно нарушил повседневную жизнь ребенка и лишил его возможности полноценно наслаждаться летним отдыхом.

Связавшись с организатором лагеря Юрием Зунде-Закевичем, родители получили одностороннее решение о расторжении договора и прекращении участия ребенка в лагере. Родители выражают возмущение тем, что организаторы лагеря не взяли на себя ответственность за произошедшее и не обеспечили надлежащую безопасность детей.

Родители потребовали немедленно демонтировать или ограничить доступ к устройству с горячей водой на территории лагеря, а также предоставили запрос на разъяснение обстоятельств инцидента. Кроме того, они хотят, чтобы их старший сын мог продолжить посещать лагерь без дополнительной оплаты.

Родители подчеркивают, что их цель — не получение материальной выгоды, и они отказываются от любых компенсаций, однако настаивают на ответственности и разъяснении принятых мер безопасности, которые должны быть внедрены, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

Жалобы по этому инциденту уже поданы в Центр по защите прав потребителей (PTAC) и Инспекцию по защите прав детей (BTI).