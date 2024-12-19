В деле о Золитудской трагедии с решением Верховного суда появилась надежда на справедливость: Лочмеле

По словам Лочмеле, ей очень жаль, что только Верховный суд внимательно изучил обстоятельства дела и дал оценку тому, что, по ее мнению, должен был дать окружной суд.

Лочмеле выразила удивление тем, что до сих пор ни один суд не искал взаимосвязи между гибелью спасателей, виной ответчиков и нарушениями строительных норм и правил. "Здесь впервые Верховный суд фактически констатирует, что спасатели тоже погибли из-за нарушения строительных норм", - сказала лидер ассоциации.

Она выразила сожаление, что судебный процесс занял так много времени и неизвестно, хватит ли у пострадавших жизненных сил дождаться его результата. "Но надежда появилась, надежда на справедливость", - подчеркнула Лочмеле.

Как сообщалось, Верховный суд отменил приговор Рижского окружного суда по уголовному делу о Золитудской трагедии в части, касающейся инженера-строителя Иварса Сергетса, поскольку из обвинительного заключения необоснованно был исключен ряд обстоятельств, сообщили агентству ЛЕТА в суде.

В свою очередь в части относительно проводившего строительную экспертизу проекта Андриса Гулбиса, руководителя строительных работ предприятия "Re&Re" Станислава Кумпиньша, осуществлявшего строительный надзор Мартиньша Драудиньша и бывшего заместителя начальника Рижской городской строительной инспекции Яниса Балодиса оправдательный приговор отменен из-за недостаточной аргументации отклонения доказательств, обосновывавших обвинение.

В отношении остальных подсудимых оставлен в силе прежний приговор.

Окружной суд признал Сергетса виновным в нарушении строительных норм и причинении смерти по неосторожности. ВС отменил приговор в этой части по двум причинам.

Во-первых, окружной суд не привел оснований для исключения из обвинения допущенных в процессе строительства нарушений, когда подсудимый выполнял функции авторского надзора.

В частности, как указал ВС, не была дана оценка тому факту, что подсудимый не предотвратил неправильное использование болтов и гаек при соединении ферм, а также не проверил натяжение болтов и прочность сварки.

Во-вторых, окружной суд не обосновал, почему последствия нарушения строительных норм не были распространены на риски для жизни и здоровья спасателей. Окружной суд должен был проанализировать, привело ли нарушение строительных норм к необходимости проведения спасательных работ, и только после этого делать выводы о причинно-следственной связи.

Согласно постановлению ВС, при назначении наказания подсудимому Сергетсу окружной суд не учел характер совершенных преступлений и причиненный вред, а также не принял во внимание установленную законом цель наказания. Суд не принял во внимание, что подобные преступные деяния обладают особой степенью вредоносности, и за них должно быть назначено соответствующее наказание.

Оправдательный приговор в отношении подсудимых Гулбиcа, Кумпиньша, Драудиньша и Балодиса ВС отменил, так как окружной суд должен был принять во внимание нормативные акты, определяющие рамки выполнения их профессиональных обязанностей. Также окружной суд должен был указать причины, почему отклонил обосновывающие обвинение доказательства.

Дело будет повторно рассматриваться в Рижском окружном суде.

Как сообщалось, ранее суды двух первых инстанций признали виновным в обрушении супермаркета "Maxima" в Золитуде только инженера-строителя Ивара Сергетса. Суд первой инстанции приговорил его к шести годам лишения свободы, а апелляционный суд добавил к этому сроку еще шесть месяцев лишения свободы. Также было принято решение взыскать с Сергетса 5,5 млн евро в качестве компенсации морального ущерба и запретить работать по профессии в течение пяти лет.

Остальных подсудимых суд оправдал.

На приговор суда первой инстанции был подан апелляционный протест прокуратуры, апелляционная жалоба адвоката Сергетса и более 50 апелляций от потерпевших и их представителей.

Прокуратура просила окружной суд удовлетворить апелляционный протест и отменить оправдательный приговор в отношении подсудимых Андриса Гулбиса, архитектора Андриса Калинки, Станислава Кумпиньша, Мартиньша Драудиньша, бывшего специалиста отдела строительного надзора юридического отдела строительной инспекции Марики Трейи, замначальника строительной инспекции Айи Мельниковой, Яниса Балодиса и сотрудницы ООО "Maxima Latvija" Инны Шуваевой.

21 ноября 2013 года при обрушении супермаркета "Maxima" в Золитуде погибли 54 человека, несколько десятков получили тяжелые ранения.

Эксперты пришли к выводу, что трагедия произошла из-за того, что были неправильно рассчитаны нагрузки на конструкцию крыши супермаркета, из-за чего она обрушилась. Прокуратура предъявила обвинение девяти лицам в нарушении строительных норм, невыполнении обязанностей должностного лица, непредумышленном убийстве по неосторожности и нарушении правил охраны труда.

Уже сообщалось, что сегодня Верховный суд отменил приговор Рижского краевого суда по уголовному делу о Золитудской трагедии в части осуждения инженера-строителя Иварса Сергета, так как из обвинительного заключения были необоснованно исключены некоторые обстоятельства.

В то же время в части оправдания Андриса Гулбиса, проводившего структурное обследование проекта магазина, руководителя строительства предприятия "Re&Re" Станислава Кумпиньша, руководителя строительства Мартиньша Драудиньша и бывшего заместителя начальника Рижской городской строительной инспекции Яниса Балодиса приговор был отменен из-за недостаточной аргументации в части отклонения доказательств, подтверждающих обвинение.

В отношении остальных обвиняемых приговор оставлен в силе.

Районный суд признал Сергетса виновным в нарушении строительных норм и правил и убийстве по неосторожности. Верховный суд отменил приговор в этой части по двум основаниям.

Во-первых, районный суд не привел оснований для исключения из обвинения преступлений, совершенных в процессе строительства, когда подсудимый выполнял функции авторского надзора.

В частности, не был оценен тот факт, что подсудимый не предотвратил неправильное использование болтов и гаек при соединении ферм, а также не проконтролировал натяжение болтов и прочность сварки.

Во-вторых, районный суд не обосновал, почему последствия нарушения строительных норм и правил не распространяются на риск для жизни и здоровья спасателей. Районный суд должен был оценить, привело ли нарушение строительных норм к необходимости проведения спасательных работ, и только после этого делать выводы о причинно-следственной связи.

При назначении наказания подсудимому Сергетсу районный суд не учел характер совершенных преступлений и причиненный вред, а также не принял во внимание установленную законом цель наказания. Он не принял во внимание, что преступления были особенно вредными и что поэтому должно быть назначено соответствующее наказание, заключил Верховный суд.

Окружной суд признал Гулби, Кумпиньша, Драудиньша и Балодиса невиновными в инкриминируемых им преступлениях. Верховный суд пояснил, что решение в этой части было отменено, поскольку областной суд должен был принять во внимание нормативные акты, определяющие рамки, в которых подсудимые выполняют свои профессиональные обязанности. Региональный суд также должен был указать причины, по которым он отверг доказательства, на которых основывалось обвинение.

Что касается других подсудимых, то районный суд не установил, что им было предъявлено обвинение в совершении преступления. Верховный суд постановил, что доводы районного суда в этом отношении были хорошо обоснованными и правильными.

Верховный суд отменил решения районного суда о возмещении ущерба, причиненного потерпевшим, отмене ареста имущества, прекращении уголовного преследования в связи с применением мер принуждения к двум юридическим лицам, а также о выплате процессуальных издержек в связи с оказанием юридической помощи со стороны государства.

Дело должно быть повторно рассмотрено Рижским краевым судом.

Уже сообщалось, что пока первые две судебные инстанции признали виновным по делу только одного человека - инженера-строителя магазина Сергетса, указав при этом на недостатки в расследовании. Суд первой инстанции приговорил Сергетса к шести годам лишения свободы, однако 24 января апелляционный суд приговорил его к шести месяцам лишения свободы на более длительный срок. Он также обязал его выплатить 5,5 млн евро в качестве компенсации за нематериальный ущерб и запретил ему работать по специальности в течение пяти лет.

Все остальные обвиняемые были оправданы.

Решение суда первой инстанции, насчитывающее более 1200 страниц, было предметом апелляции прокуратуры, апелляции адвоката обвиняемого инженера-строителя Сергета и более 50 апелляций жертв и их представителей.

Ранее прокуратура просила Краевой суд удовлетворить апелляционный протест и отменить приговор первой инстанции, признав невиновными Гулбиса, Балодиса, Кумпиньша, Драудиньша, архитектора Андриса Калинку, бывшего руководителя отдела оценки проектов Рижского городского строительного управления Марику Трейя, бывшего заместителя руководителя Строительной инспекции Айю Мельникову и сотрудницу SIA "Maxima Latvija" Инну Шуваеву.

Оценив работу прокуроров Каспарса Какулса, Екатерины Кушаковой и Агриса Скрадайла в досудебном уголовном процессе, качество рассмотрения дела при его передаче в суд и их работу во время процесса, Рижский Пардаугавский суд пришел к выводу, что есть основания обратить внимание генерального прокурора и главного прокурора на выявленные судом недостатки и игнорирование правовых норм, которые существенно затруднили рассмотрение дела.

Например, суд установил, что прокуроры приобщили к уголовному делу материалы, которые не имели отношения к рассматриваемому преступлению и не были использованы в качестве доказательств.

21 ноября 2013 года 54 человека погибли и десятки получили серьезные травмы в результате обрушения супермаркета Maxima в Золитуде.

Эксперты-строители пришли к выводу, что трагедия произошла из-за неправильного расчета нагрузок на крышу, что и привело к ее обрушению. Прокурор предъявил девяти лицам обвинения в нарушении строительных норм и правил, неисполнении обязанностей должностного лица, убийстве по неосторожности и нарушении правил безопасности труда.