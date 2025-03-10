Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 11. Марта Завтра: Agita, Konstantins
Доступность

В Даугавпилсе, приглашая артистов, впредь обещают консультироваться со службами госбезопасности

Редакция PRESS 10 марта, 2025 15:22

История и культура 0 комментариев

В Даугавпилсе в этом месяце должны были выступить певцы, внесенные в список нежелательных персон в Латвии. Концерты отменили, а руководитель муниципального учреждения утверждает, что впредь перед проведением мероприятий будет консультироваться со службами госбезопасности. Министерство иностранных дел уже ранее, после подобных случаев, призывало организаторов концертов тщательнее проверять, каких музыкантов они приглашают, пишет lsm.lv.

В Даугавпилсском Дворце культуры в марте были отменены два концерта – румына Иона Ионицы и казаха Жандаурена Аблаева. Румын планировал исполнять песни российского музыканта Юрия Шатунова, который получил известность в советское время. Репертуар казаха в социальных сетях рекламировали как «высшего качества русские песни».

«О Шатунове могу сказать, что там возникли вопросы к текстам песен. А что касается мероприятия 9 марта – [Аблаев] артист с казахскими корнями, и здесь просто следовало бы тщательнее изучить доступную, а возможно, и недоступную информацию», – признала руководитель Даугавпилсского Дворца культуры Астрида Лещинска.

Она заверила, что впредь перед анонсированием мероприятия будет обращаться за консультацией в государственные учреждения.

А осенью прошлого года в Резекне в Культурном центре национальных обществ отменили выступление комика Валерия Пономаренко после его внесения в список нежелательных персон. Руководитель учреждения Светлана Семеняка рассказала, что впоследствии этот же организатор предложил пригласить еще одного певца.

Однако на этот раз она проверила, кто этот артист, и обнаружила, что он также выступал в России.

«Теперь мы очень тщательно изучаем информацию и бдительно следим за этим, но организаторам тоже следовало бы проверять. Было бы хорошо, если бы было больше ответственности», – сказала Семеняка.

Некоторые организаторы мероприятий избегают ответственности, но бывают случаи, когда «обжигается» даже добросовестный предприниматель, признал организатор мероприятий в Даугавпилсе Харийс Вуцинс. Он рассказал, что начал переговоры с одной музыкальной группой, которая после начала полномасштабной войны в Украине осудила Россию. Однако, изучив деятельность группы глубже, выяснилось, что они также выступали в оккупированном Донецке.

«Конечно, это взаимная ответственность. Если все время кормить человека только чем-то одним, рано или поздно он ничего другого и не захочет, не будет знать, что есть что-то еще», – пояснил Вуцинс.

Список нежелательных персон становится все длиннее, однако в Министерстве иностранных дел указали, что число внесенных в него артистов публично не разглашается.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 29 реакций
Комментарии (0) 29 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Ведут себя как свиньи. Нет — даже хуже»: ужасные истории от людей, сдающих квартиры в Риге

Важно 20:32

Важно 0 комментариев

Те, кто сдаёт жильё в аренду, то и дело сталкиваются с неприятными сюрпризами. Так бывает, если нарвешься на неадеквата, рассказывает рижанин Игорь Самовский, который  время от времени сдает жилье в найм. "Лучше тщательно проверить будущего жильца на  его платежеспособность и ... вменяемость, чтобы затем не пришлось кусать локти, когда обнаружишь в своей квартире разгром, а жильца - и след простыл. Не так давно в закрытой группе социальной сети Facebook  публиковались фотографии  очередной разгромленной квартиры - жилец покинул ее, замазав кровью стены и постельное белье, и раскидав повсюду бутылки от алкоголя.

Те, кто сдаёт жильё в аренду, то и дело сталкиваются с неприятными сюрпризами. Так бывает, если нарвешься на неадеквата, рассказывает рижанин Игорь Самовский, который  время от времени сдает жилье в найм. "Лучше тщательно проверить будущего жильца на  его платежеспособность и ... вменяемость, чтобы затем не пришлось кусать локти, когда обнаружишь в своей квартире разгром, а жильца - и след простыл. Не так давно в закрытой группе социальной сети Facebook  публиковались фотографии  очередной разгромленной квартиры - жилец покинул ее, замазав кровью стены и постельное белье, и раскидав повсюду бутылки от алкоголя.

Читать
Загрузка

Каждого четвёртого чиновника попросят на выход: так сказала Силиня. Получится ли — другой вопрос

Важно 20:15

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня издала распоряжение о создании рабочей группы по сокращению бюрократии.

Премьер-министр Эвика Силиня издала распоряжение о создании рабочей группы по сокращению бюрократии.

Читать

Нефтяной танкер и грузовое судно столкнулись у берегов Великобритании

Мир 19:39

Мир 0 комментариев

Два судна столкнулись возле побережья Восточного Йоркшира, неподалеку от города Халл. Одно из них грузовое, другое — нефтяной танкер. В результате столкновения на обоих судах возникли пожары. Людей эвакуируют, по данным на 13:39 по лондонскому времени, на берег доставили 32 человека, их состояние неизвестно, сообщает BBC.

Два судна столкнулись возле побережья Восточного Йоркшира, неподалеку от города Халл. Одно из них грузовое, другое — нефтяной танкер. В результате столкновения на обоих судах возникли пожары. Людей эвакуируют, по данным на 13:39 по лондонскому времени, на берег доставили 32 человека, их состояние неизвестно, сообщает BBC.

Читать

«Это полный кошмар! Он не в себе»: Вайра Вике-Фрейберга о Трампе

Важно 19:08

Важно 0 комментариев

«То, что президент США Дональд Трамп приостановил поставки оружия и передачу разведданных Украине — это полный кошмар», — заявила в интервью программе «Krustpunktā» на Latvijas Radio бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.

«То, что президент США Дональд Трамп приостановил поставки оружия и передачу разведданных Украине — это полный кошмар», — заявила в интервью программе «Krustpunktā» на Latvijas Radio бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.

Читать

«Скучает и вызывает полицию»: бдительный сосед доводит до отчаянья жильцов многоквартирного дома

Важно 19:03

Важно 0 комментариев

Жителей многоквартирного дома в Риге доводит до отчаяния сосед, который регулярно вызывает муниципальную полицию из-за парковки автомобилей возле дома. Они считают, что вызовы необоснованны и что сосед обращается к правоохранителям просто от скуки.

Жителей многоквартирного дома в Риге доводит до отчаяния сосед, который регулярно вызывает муниципальную полицию из-за парковки автомобилей возле дома. Они считают, что вызовы необоснованны и что сосед обращается к правоохранителям просто от скуки.

Читать

Рестарт правительства продолжается: грядут перестановки среди парламентских секретарей

Новости Латвии 18:40

Новости Латвии 0 комментариев

В нескольких министерствах будут назначены новые парламентские секретари, заявила во вторник после заседания партий правящей коалиции премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"). Премьер сообщила, что ее парламентским секретарем впредь будет Карина Плока, ранее занимавшая должность парламентского секретаря Министерства финансов.

В нескольких министерствах будут назначены новые парламентские секретари, заявила во вторник после заседания партий правящей коалиции премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"). Премьер сообщила, что ее парламентским секретарем впредь будет Карина Плока, ранее занимавшая должность парламентского секретаря Министерства финансов.

Читать

Для уменьшения бюрократии необходимо создать еще одну рабочую группу: Силиня

Новости Латвии 18:37

Новости Латвии 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня издала распоряжение о создании рабочей группы по сокращению бюрократии. Как премьер сообщила журналистам после заседания партий правящей коалиции, у рабочей группы будет два сопредседателя - директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс и представитель частного сектора.

Премьер-министр Эвика Силиня издала распоряжение о создании рабочей группы по сокращению бюрократии. Как премьер сообщила журналистам после заседания партий правящей коалиции, у рабочей группы будет два сопредседателя - директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс и представитель частного сектора.

Читать