В Даугавпилсе, приглашая артистов, впредь обещают консультироваться со службами госбезопасности

В Даугавпилсском Дворце культуры в марте были отменены два концерта – румына Иона Ионицы и казаха Жандаурена Аблаева. Румын планировал исполнять песни российского музыканта Юрия Шатунова, который получил известность в советское время. Репертуар казаха в социальных сетях рекламировали как «высшего качества русские песни».

«О Шатунове могу сказать, что там возникли вопросы к текстам песен. А что касается мероприятия 9 марта – [Аблаев] артист с казахскими корнями, и здесь просто следовало бы тщательнее изучить доступную, а возможно, и недоступную информацию», – признала руководитель Даугавпилсского Дворца культуры Астрида Лещинска.

Она заверила, что впредь перед анонсированием мероприятия будет обращаться за консультацией в государственные учреждения.

А осенью прошлого года в Резекне в Культурном центре национальных обществ отменили выступление комика Валерия Пономаренко после его внесения в список нежелательных персон. Руководитель учреждения Светлана Семеняка рассказала, что впоследствии этот же организатор предложил пригласить еще одного певца.

Однако на этот раз она проверила, кто этот артист, и обнаружила, что он также выступал в России.

«Теперь мы очень тщательно изучаем информацию и бдительно следим за этим, но организаторам тоже следовало бы проверять. Было бы хорошо, если бы было больше ответственности», – сказала Семеняка.

Некоторые организаторы мероприятий избегают ответственности, но бывают случаи, когда «обжигается» даже добросовестный предприниматель, признал организатор мероприятий в Даугавпилсе Харийс Вуцинс. Он рассказал, что начал переговоры с одной музыкальной группой, которая после начала полномасштабной войны в Украине осудила Россию. Однако, изучив деятельность группы глубже, выяснилось, что они также выступали в оккупированном Донецке.

«Конечно, это взаимная ответственность. Если все время кормить человека только чем-то одним, рано или поздно он ничего другого и не захочет, не будет знать, что есть что-то еще», – пояснил Вуцинс.

Список нежелательных персон становится все длиннее, однако в Министерстве иностранных дел указали, что число внесенных в него артистов публично не разглашается.