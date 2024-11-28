В Болдерайском лесу кто-то расставил силки на животных: попалась косуля

Животное нашла женщина, которая гуляла по лесу со своей собакой. Елена рассказывает, что услышала ужасный крик, как будто кто-то пытался зарезать собаку. Она обратила на это внимание других гулявших по лесу людей и вместе они нашли откуда шел душераздирающий звук.

Люди сначала подумали, что косуля запуталась в металлической проволоке сама. Но позже стало понятно, что это силки.

Приехавшие спасатели освободили косулю и животное убежало в лес без каких либо повреждений.

Местные жители говорят, что силки ставят бомжи, которые обитают на огородах. Один из встреченных на огородах мужчин рассказал, что сам животных не обижает. А однажды, когда гулял по лесу с своей собакой, он тоже нашел силки, но из лески. В них чуть не угодил его пёс.

Установка капканов и силков в черте города запрещена, поэтому этим случаем теперь займется полиция.