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В авиакатастрофе в Южной Корее погибли 179 человек

© Deutsche Welle 29 декабря, 2024 10:05

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Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Муана и врезался в ограждение. По данным агентства Yonhap, из 181 человека на борту выжили только два.

Не менее 179 человек погибли в результате неудачной посадки самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air в провинции Муан в Южной Корее. Следовавший из Бангкока борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, сообщает в воскресенье, 29 декабря, агентство Reuters.

Ссылаясь на видео, предоставленное местной телекомпанией MBC, AFP пишет, что из двигателей самолета еще во время посадки "валил дым", после чего огонь охватил судно. Другие материалы указывают на то, что возгорание в первую очередь распространилось на хвостовую часть самолета.

Согласно предварительной версии, причиной катастрофы стало столкновение борта с птицами при посадке. Из-за этого у самолета среди прочего не сработали шасси - судно неуправляемо "проскользило" по взлетно-посадочной полосе.

На борту самолета находился 181 человек - 175 пассажиров и шесть членов экипажа. По данным СМИ, 173 из пассажиров - граждане Южной Кореи, еще двое - таиландцы. Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на национальную пожарную службу, в живых остались только два человека. По предварительным данным, один из выживших - член экипажа, другой -  пассажир.

Поначалу сообщалось о как минимум 29 жертвах, находившихся в хвостовой части судна. Позднее власти подтвердили гибель как минимум 62 человек. 

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок, который был назначен временным лидером страны после того, как его предшественник на этом посту Хан Док Су был отстранен на фоне продолжающегося политического кризиса в стране, поручил собрать штаб реагирования в связи с ситуацией. Все внутренние и международные рейсы в аэропорту Муана, который находится в 288 км от Сеула, были отменены, сообщает Yonhap.

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