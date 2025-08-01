В аппеляции отказали: суд вынес приговор по делу о сбитом трактором насмерть велосипедисте

Обвиняемому также запретили управлять транспортными средствами на три года и обязали выплатить компенсацию за моральный ущерб в размере 11 326 евро родственнице погибшего.

Инцидент произошёл в июле 2021 года в Добеле, на улице Бривибас. Управляя трактором «John Deere» с прицепом и выполняя манёвр левого поворота, обвиняемый не убедился в безопасности движения и не оценил, мешает ли его манёвр велосипедисту, ехавшему во встречном направлении. В результате велосипедист столкнулся с прицепом, который затем переехал его.

Районный суд Земгале признал обвиняемого виновным и частично удовлетворил иск пострадавшей стороны о компенсации морального ущерба. Апелляционный суд — Земгальский окружной суд — оставил приговор в силе в части вины и наказания, но отменил решение о компенсации, не присудив заявленную сумму за моральный ущерб.

Верховный суд, рассматривая дело в кассационном порядке, в феврале 2025 года установил, что окружной суд не обосновал отказ в присуждении компенсации за моральный ущерб, как того требует Уголовно-процессуальный закон.

В результате апелляционный приговор, вынесенный в апреле этого года, полностью оставил в силе решение суда первой инстанции, а решением Верховного суда от 31 июля этот приговор вступил в законную силу.