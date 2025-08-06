Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Упавший дрон нес взрывчатку: подробности крушения беспилотника из Белоруссии

© LETA 6 августа, 2025 08:37

ЧП и криминал 0 комментариев

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), упавший на полигоне Гайжюнай на прошлой неделе, нес взрывное устройство, сообщила во вторник генеральный прокурор Нида Грунскене. 

«При осмотре аппарата было установлено, что он нёс взрывное устройство, которое литовские военные специалисты успешно обезвредили на месте», — сообщила Грунскене на пресс-конференции в Вильнюсе.

«После обезвреживания взрывного устройства части дрона были отправлены для проведения различных исследований», — добавила она.

Начальник штаба Военно-воздушных сил полковник Дайнюс Пашкявичюс сообщил, что в дроне обнаружено 2 килограмма взрывчатки.

«Для сравнения, дрон «Шахед» или типа «Шахед», имеющий схожую конструкцию и модель, может нести до 50 килограммов взрывчатки», — сказал офицер.

Агентство BNS писало, что дрон прилетел в Литву в понедельник утром, а в пятницу сотрудники правоохранительных органов обнаружили его на полигоне в Йонавском районе.

Это уже второе нарушение воздушного пространства беспилотником, прилетевшим с территории Беларуси, за последний месяц. Дрон "Гербера" прилетел в Литву 10 июля.

По словам Грунскене, имеющиеся данные позволяют предположить, что второй беспилотник также принадлежал к типу «Гербера».

Представители военных придерживаются версии, что оба БПЛА оказались в Литве после того, как  траектория их полета при отправке Россией на территорию Украины была изменена украинскими средствами радиоэлектронной борьбы.

После того, как правоохранительные органы объявили, что беспилотник "Гербера", прилетевший в Литву в конце июля, нес взрывчатку, литовские министры обороны и иностранных дел призвали союзников по НАТО развернуть в стране средства защиты от беспилотников.

«Одним из моментов, о чём мы будем просить, является обсуждение возможности размещения определённых дополнительных, пусть даже экспериментальных мощностей на нашей территории и проверки того, как они будут действовать в меняющихся условиях», — сказала министр обороны Довиле Шакалене на пресс-конференции во вторник.

Министерство иностранных дел сообщило, что министры направили совместное письмо генеральному секретарю НАТО Марку Рютте.

Lido открывает магазин нового формата в торговом центре Origo; что там будет?

Важно 15:32

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

Загрузка

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

