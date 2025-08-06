Упавший дрон нес взрывчатку: подробности крушения беспилотника из Белоруссии

«При осмотре аппарата было установлено, что он нёс взрывное устройство, которое литовские военные специалисты успешно обезвредили на месте», — сообщила Грунскене на пресс-конференции в Вильнюсе.

«После обезвреживания взрывного устройства части дрона были отправлены для проведения различных исследований», — добавила она.

Начальник штаба Военно-воздушных сил полковник Дайнюс Пашкявичюс сообщил, что в дроне обнаружено 2 килограмма взрывчатки.

«Для сравнения, дрон «Шахед» или типа «Шахед», имеющий схожую конструкцию и модель, может нести до 50 килограммов взрывчатки», — сказал офицер.

Агентство BNS писало, что дрон прилетел в Литву в понедельник утром, а в пятницу сотрудники правоохранительных органов обнаружили его на полигоне в Йонавском районе.

Это уже второе нарушение воздушного пространства беспилотником, прилетевшим с территории Беларуси, за последний месяц. Дрон "Гербера" прилетел в Литву 10 июля.

По словам Грунскене, имеющиеся данные позволяют предположить, что второй беспилотник также принадлежал к типу «Гербера».

Представители военных придерживаются версии, что оба БПЛА оказались в Литве после того, как траектория их полета при отправке Россией на территорию Украины была изменена украинскими средствами радиоэлектронной борьбы.

После того, как правоохранительные органы объявили, что беспилотник "Гербера", прилетевший в Литву в конце июля, нес взрывчатку, литовские министры обороны и иностранных дел призвали союзников по НАТО развернуть в стране средства защиты от беспилотников.

«Одним из моментов, о чём мы будем просить, является обсуждение возможности размещения определённых дополнительных, пусть даже экспериментальных мощностей на нашей территории и проверки того, как они будут действовать в меняющихся условиях», — сказала министр обороны Довиле Шакалене на пресс-конференции во вторник.

Министерство иностранных дел сообщило, что министры направили совместное письмо генеральному секретарю НАТО Марку Рютте.