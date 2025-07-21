В 22 раза больше, чем год назад: помехи GPS в небе над Балтией мешают даже орнитологам

Это почти вдвое больше, чем в мае и в полтора раза больше, чем в апреле, когда была получена информация о 585 и 447 случаях соответственно.

«Их может быть больше, поскольку мы фиксируем не случаи сбоев, а только сообщения об этом от пилотов», — сообщила BNS представитель компании Ингрида Даугирде.

«ЦИФРЫ ВЫЗЫВАЮТ БЕСПОКОЙСТВО»

По данным, предоставленным BNS компанией Oro Navigacija, в июне этого года было получено в 22 раза больше сообщений о нарушении связи GPS от пилотов, чем год назад, когда было зафиксировано 46 таких сообщений.

В компании заявили, что до октября прошлого года получали от пилотов 25–55 сообщений в месяц. Позже это число начало расти: в октябре поступила информация о 78 случаях, в ноябре — о 267, а в декабре — о 483.

Министр транспорта Эугениюс Сабутис заявил BNS, что последние данные вызывают беспокойство.

«Цифры тревожные, потому что, во-первых, это касается не только Литвы. То же самое в Латвии, Эстонии, Польше, Швеции, Финляндии. Во-вторых, это влияет не только на аэронавигацию. Я разговаривал с (Альгисом) Латакасом (главой Дирекции Клайпедского государственного морского порта – BNS), он говорит, что те же помехи влияют на судоходство. Но у них, как и у пилотов, есть разные системы. Я разговаривал ни с одним коллегой из Средиземноморского региона, где тоже с этим сталкиваются корабли и самолёты», – сказал министр.

По мнению Сабутиса, GPS-сигналы, которые испытывают помехи, могут быть заменены альтернативными. Это может быть легализовано на всей территории Европейского союза (ЕС).

«Есть и более качественные, но они дороже, поэтому использование сигналов GPS чрезвычайно распространено, это просто и недорого. (...) Самым большим достижением было бы, если бы хотя бы на уровне ЕС осознали, что эти помехи никуда не исчезнут, что Россия и Беларусь продолжат вести себя злонамеренно, и приняли бы юридическое обязательство о том, что в таких и таких областях должны быть альтернативные каналы связи или навигации», — заявил Сабутис.

Заместитель председателя совета СРС, который фиксирует случаи сбоев связи GPS, Дарюс Кулешюс сообщил BNS, что, сравнив данные за 2025 и 2024 годы, «в прошлом году масштаб помех постоянно рос, а в этом году интенсивность помех остаётся стабильно высокой с начала года».

ПОМЕХИ – ИЗ КАЛИНИНГРАДА

По словам Кулешюса, впервые помехи GPS на поверхности земли были зафиксированы в начале 2025 года на западе Литвы и на границе с Калининградской областью РФ. Также начали фиксироваться воздействия на судоходство — в Клайпедском порту и в Балтийском море.

«На границе с Калининградом в разное время также фиксировались помехи работе станций мобильной связи. Кроме того, поступают сообщения о влиянии помех и в других районах использования навигационных услуг», — сообщил представитель СРС.

По его словам, все помехи GPS, зафиксированные в Литве в этом году, исходят с территории Калининградской области. Влияние этих помех распространяется не только на воздушное пространство Литвы, но и на воздушное пространство всего региона — Латвии, Эстонии, Польши, Финляндии, а также на акваторию Балтийского моря.

Как сообщил Кулешюс радиостанции LRT, СРС выявила десять мест возникновения помех в районе Калининградской области.

«Мы точно идентифицировали более десяти мест в Калининградской области, откуда Россия создаёт помехи. Пагегяй находится недалеко от места, где по ту сторону границы находится один из источников помех. Во второй половине месяца он был не очень активен», — сообщил представитель СРС.

По словам Кулешюса, помехи GPS обычно действуют непрерывно, но их интенсивность, конфигурация работы и географические зоны могут меняться со временем.

ЭТО ТАКЖЕ БЕСПОКОИТ ОРНИТОЛОГОВ

Даугирде, среди прочего, указала, что в этом году компания зафиксировала 16 случаев, когда самолётам пришлось совершить второй заход на круг перед посадкой. Восемь из них были связаны с неисправностями GPS.

В прошлом году было зафиксировано 15 подобных случаев, пятая часть из которых была связана с помехами в сигнале GPS.

По словам представителя Oro Navigacija, заход на второй круг при посадке самолета — довольно распространенный маневр, который может быть вызван разными обстоятельствами: техническими проблемами самолета, больным пассажиром, препятствиями на летном поле, ветром или другими погодными условиями.

«Помехи GPS не создают серьезных проблем, поскольку пилоты могут руководствоваться надежными сигналами, посылаемыми наземным навигационным оборудованием, что позволяет самолетам точно и безопасно взлетать, летать и приземляться», — сказала Даугирде.

Орнитологи, сталкивающиеся с помехами в работе GPS, утверждают, что это пагубно влияет на исследования поведения птиц.

«Мы ищем птичьи гнёзда в лесах, их нужно проверять. Если находим их зимой, то помечаем, весной нужно проверить, кто там гнездится, но из-за помех заново приходится искать гнёзда», — рассказал в интервью радиостанции LRT орнитолог орнитологической станции «Вентес Рагас» Витаутас Эйгирдас.

По его словам, из-за помех наблюдение за птицами, оснащенными спутниковыми передатчиками, прекращено.

ОБРАЩЕНИЕ В ЕС

Литва и 13 стран Европейского Союза призвали Европейскую Комиссию (ЕК) принять все политические, дипломатические и правовые меры для усиления международного давления на российский и белорусский режимы, включая санкции против лиц и организаций, причастных к преднамеренному созданию помех сигналам Глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС).

В письме в Комиссию отмечается, что перебои в работе сигналов ГНСС — это не случайные инциденты, а систематические, повторяющиеся и преднамеренные действия российского и белорусского режимов, направленные на нарушение стабильного функционирования инфраструктуры региона, особенно связи.

По словам Сабутиса, эта инициатива обсуждалась в июле в рабочей группе Еврокомиссии по авиации: «Комиссия уже поняла, что что-то происходит».

По его словам, Международная организация гражданской авиации (ICAO) выразила обеспокоенность сложившейся ситуацией.

«Они передали России, не могу сказать, ноту, но, скажем так, письмо о том, что вы (...) создаёте помехи сигналам GPS и, возможно, нарушаете Чикагскую конвенцию. Им поручено в течение 30 дней предоставить объяснения. (...) Осенью нас выберут в ассамблею ICAO, и, если у нас будут силы, мы можем признать, что есть нарушение международного права», — сказал министр.

В конце февраля советник президента по национальной безопасности Марюс Чеснулявичюс заявил, что помехи в сигнале GPS, которые в последние месяцы мешали полетам самолетов, связаны с действиями России по защите от украинских ответных ударов по объектам на российской территории, но не направлены конкретно против Литвы.