В 16 странах Европы: в ходе международной операции обезврежен синдикат мошенников с НДС (ДОПОЛНЕНО)

СГД сообщает, что осуществленное мошенничество нанесло бюджетам нескольких стран Евросоюза (ЕС) ущерб в виде неполученного НДС на общую сумму приблизительно 297 млн евро.

Следствие установило, что подозреваемые основали предприятия в 16 странах ЕС, действуя в качестве законных поставщиков электронных товаров. Через виртуальные торговые точки прямым клиентам на территории ЕС были проданы популярные электронные устройства на сумму более 1,48 млрд евро, чем был насен ущерб бюджетам нескольких стран ЕС.

Покупатели платили НДС за приобретенные товары, а мошенники, возможно, используя цепочку фиктивных предприятий, которые были обязаны осуществлять уплату налогов, не выполняли налоговые обязательства. Средства, вырученные от продажи товаров, переводились на офшорные счета.

У СГД есть основания полагать, что в мошенническую схему было вовлечено более 400 предприятий, которые, возможно, в том числе осуществляли легализацию средств, полученных от торговли наркотиками, различных киберпреступлений и мошенничества с вкладами.

В ходе финансовой разведдеятельности выявлено возможное влияние российской организованной преступности: отмечается, что к этой схеме могут быть причастны отдельные российские преступные сети, которые предположительно вкладывали средства в обмен на периодические платежи и влияли на некоторые аспекты управления преступной схемой.

Государственная полиция сообщила агентству ЛЕТА, что международная операция связана с расследованием по делу "Адмирал" в 2022 году, которое считается крупнейшим мошенничеством с НДС в истории Евросоюза, причинившим ущерб в размере более 2,9 млрд евро. EPPO смогла выявить связь между лицами, проходящими по делу "Адмирал", предприятиями и преступной группировкой, базирующейся в Балтии.

В ходе обысков правоохранительные органы изъяли смартфоны на сумму более 47,716 миллиона евро, несколько автомобилей класса люкс, украшения, новые золотые часы, оружие, наркотики и 126 965 евро наличными. Заморожены 62 банковских счета в нескольких странах, общий объем денег на которых еще подсчитывается, а общая сумма средств, замороженных на счетах в Латвии, Литве, Эстонии и Польше, составляет 5,839 млн евро.

В ходе возглавляемой EPPO международной операции было проведено более 300 обысков в 16 европейских странах: Германии, Франции, Италии, Австрии, Эстонии, Литве, Польше, Испании, Словакии, Люксембурге, Нидерландах, Чехии, Кипре, Болгарии, Бельгии и Латвии.

Госполиция сообщила агентству ЛЕТА, что в ходе этой транснациональной операции, возглавляемой EPPO, в Эстонии, Латвии и Литве были задержаны 32 человека, трое из которых до сих пор находятся под стражей. Прокурор EPPO Гатис Доникс сообщил агентству ЛЕТА, что сейчас в Латвии задержаны два лица.

По имеющейся в распоряжении агентства ЛЕТА неофициальной информации, один из задержанных - предприниматель Каспарс Казановскис. По информации "Firmas.lv", посредством литовской компании "Rombena" он является истинным бенефициаром компании ООО "Akes Ltd", которой принадлежат ООО "RServiss" и ООО "Prominent Time Solutions". Кроме того, Казановскис входит в состав правления ООО "LA Grupa". Кроме того, "Akes LTD" является владельцем 100% долей капитала ООО "Blue Energy International Ltd", хозяйственная деятельность которого приостановлена 8 ноября. "Akes LTD" в последние годы хозяйственную деятельность не вело.

Против Казановскиса также было возбуждено уголовное дело, по которому он обвиняется в клевете на должностное лицо СГД.

Еще раньше, когда Казановскис носил фамилию Цауне, он получил негативную известность, откровенно игнорируя правила дорожного движения и хвастаясь этим в соцсетях. Как писало в свое время издание "jauns.lv", мужчина "в соцсетях называет себя успешным бизнесменом и влиятельной личностью", а "выделяется экстравагантным образом жизни и наплевательским отношением к закону и общественным нормам".

В Латвии следственные мероприятия поддержали более 200 следователей и сотрудников криминальной разведки из управления налогово-таможенной полиции СГД, Госполиции и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

В операции были задействованы 624 сотрудника правоохранительных органов разных стран, в том числе управления налогово-таможенной полиции СГД Латвии, управления по внутренней безопасности, Госполиции и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Воспользовавшись уникальным отчетом о трансграничных действиях, следователи управления налоговой-таможенной полиции СГД, европейские прокуроры, делегированные Европой прокуроры и аналитики финансового мошенничества EPPO сумели соединить нити сетей организованной преступности. При поддержке системы управления делами EPPO, Европола и правоохранительных органов стран была разработана и реализована скоординированная стратегия расследования, чтобы разорвать эту сложную сеть мошенничества с НДС, отметили представители СГД.

В EPPO отметили, что в настоящее время еще воздержатся от более подробных комментариев по поводу продолжающегося расследования.