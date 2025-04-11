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Уже уехали? 1332 гражданина РФ не зарегистрировались на экзамен по госязыку

© LETA 11 апреля, 2025 13:15

Новости Латвии 0 комментариев

По данным Агентства развития государственного образования (АГО), на сдачу экзамена по государственному языку еще не зарегистрировались 1332 гражданина России, проживающих в Латвии и подпадающих под действие поправок к Закону об иммиграции в части подачи документов для получения статуса постоянного жителя Европейского союза (ЕС).

2494 гражданам России, возможно, придется сдать экзамен по государственному языку для получения вида на жительство. Как сообщили в VIAA, к началу года его прошли не менее 520 человек.

К первому официальному дню тестирования — 10 апреля — экзамен по государственному языку сдали 261 гражданин России из 2073 человек, которым в начале года было необходимо сдать экзамен по государственному языку.

Половина из них, или 51%, получили успешный результат. Положение предусматривает, что человек должен зарегистрироваться на повторное тестирование до 16 июня, если он не сдал его в первый раз, и должен сдать его до 30 сентября.

Еще 480 жителей зарегистрировались на языковой тест. Чтобы избежать очередей и обеспечить гражданам России возможность своевременно получить сертификат о владении государственным языком, VIAA специально для их потока зарезервировал время тестирования с 10 апреля по 16 мая. В настоящее время места заполнены до 6 мая.

VIAA обещает принимать заявки после 24 апреля, но количество дней до 16 мая ограничено. Если человек не зарегистрируется на тестирование вовремя, может возникнуть ситуация, когда провести тестирование в установленные сроки не удастся, предупреждает VIAA.

В середине лета прошлого года вступили в силу поправки в Закон об иммиграции, согласно которым гражданам России необходимо до 30 июня текущего года подать документы на получение статуса постоянного резидента ЕС.

Физические лица также должны предоставить доказательство успешной сдачи экзамена по государственному языку. Для лиц моложе 75 лет, как и прежде, будут обязательными языковые навыки.

В марте были приняты изменения в постановления правительства, позволяющие гражданам России регистрироваться для прохождения теста на знание государственного языка для подачи заявления на получение статуса постоянного резидента ЕС.

При необходимости граждане России смогут зарегистрироваться на повторное тестирование до 16 июня, которое будет проходить до 30 сентября. В этом случае они смогут подать документы на получение статуса постоянного резидента ЕС до 31 октября.

Если гражданин России не сдал государственный экзамен по языку до 30 сентября, он будет сдавать его в общем порядке, начиная с 1 октября.

В сентябре 2023 года Сейм принял поправки к Закону об иммиграции, которые установили, что граждане России, подавшие заявление, но не сдавшие экзамен по государственному языку или не сдавшие его по уважительным причинам, могут получить вид на жительство сроком до двух лет.

Это не касалось тех граждан России, которые получили вид на жительство в соответствии с так называемым Законом об иностранцах и от которых ранее не требовалось знание языка.

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