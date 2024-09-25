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Уже 13 пожаров в высотных домах из-за возгорания скутеров — в Литве. А что в Латвии?

Neatkarīgā Rīta Avīze 25 сентября, 2024 15:51

Латышские СМИ 0 комментариев

По данным respublika.lt, в этом году в Литве произошло уже 13 возгораний батарей скутеров и вызванных ими пожаров. Жители многоквартирных домов начали беспокоиться, так как во многих квартирах и на лестничных клетках скутеры подключены к электросети для подзарядки. В одном письме даже говорилось: «Мы живем рядом с бомбой!». А что происходит со скутерами в Латвии, зажается вопросом Элита Вейдемане в "Неаткариге".

Айвар Аксенокс, председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), объясняет, что в Латвии не зарегистрировано ни одного подобного случая ожогов. «Поскольку это не ДТП, мы их не регистрировали, - говорит Аксенокс, - но существует определенная опасность возгорания электромобиля. Такие пожары трудно потушить, обычные средства пожаротушения не годятся».

Действительно, если, скажем, электроскутер загорится во время движения по улице, это можно будет считать дорожно-транспортным происшествием. Но чаще всего такие казусы случаются во время зарядки. Причины могут быть самыми разными: скутер может иметь неисправный или дефектный аккумулятор, или «умельцы» модифицировали батареи, чтобы они служили дольше и т. д.

Однако самой большой опасностью Аксенокс считает лихую езду водителей электроскутеров на тротуарах и улицах: «Пешеходы всегда имеют приоритетное право прохода по тротуарам, но водители электроскутеров часто грубо нарушают это правило и хамят пешеходам».

Аксенокс отмечает, что в этом году была введена обязательная регистрация всех электроскутеров: это дает полиции больше возможностей для контроля в случае аварии.

В Литве уже звучали призывы запретить подзарядку электроскутеров в квартирах и на лестничных клетках. Однако чиновники утверждают, что ни в одной стране такого запрета нет. Однако 13 пожаров в Литве являются сильным аргументом для принятия такого решения. Следует помнить, что возгорание аккумуляторов в этих скутерах происходит быстро и интенсивно, так как сначала происходит взрыв.

Причем такие пожары нельзя тушить водой.

Неизвестно, сколько именно людей в Латвии приобрели электроскутеры, но в любом случае необходимо соблюдать все условия безопасности, которые применяются к этим скутерам. Это не утюги, а довольно опасные устройства, которые, будучи подключенными к сети, могут стать причиной пожаров, подобных тем, что произошли в Литве и других странах мира".

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